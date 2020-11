Vakcinační pas usnadní cestování, motivují k očkování Prymula i Blatný

Bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula již v rozhovoru pro MF DNES naznačil, jak by vakcinační pas v případě koronaviru nejspíše fungoval.

„Pokud se bude jezdit do zahraničí na průkaz, který řekne: já jsem byl očkován a mohu jet kamkoliv a nemusím prokazovat, že jsem byl testovaný, nebo že budu smět chodit bez roušky, to je podle mne velká motivace. A myslím si, že, řekněme v červnu, si to najednou lidé rozmyslí a budou po očkování volat. Pak možná nebude dostatek vakcíny,“ řekl Prymula.

Podle něj je to ze strany Evropské unie poměrně razantní strategie, jak populaci pozitivně motivovat, aby se nechala očkovat. On sám vakcinaci podstoupí.

„Populaci nelze promořit přirozenou cestou. Ztráty by byly velké a efekt krátkodobý. Když se podaří proočkovat i pod 60 procent s 15 procenty, kteří to prodělali, tak si myslím, že je to dostatečná hladina na to, aby se divoká cirkulace, co tady je, zastavila,“ vysvětlil exministr zdravotnictví Prymula.

Do té doby podle něj budeme oscilovat mezi různými strategiemi. „Myslím si, že bychom měli jít cestou postupného přibržďování a uvolňování než prudkého brzdění a úplného otevření,“ doplnil Prymula.

Očkování ani vakcinační pas nebude povinný, uklidnil ministr Blatný

Že by vakcinační pas mohl usnadnit lidem cestování, si myslí i současný ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Ten zároveň uklidnil, že vakcína není a nebude povinná. Stejně jako vakcinační pas. „Je to jenom způsob, jakým se Evropská unie, kam patříme a chceme patřit, snaží pomoci těm, kteří budou cestovat. Určitě je jednodušší vyjet s kartičkou v kapse než si před každým přechodem hranic nechávat provádět vyšetření,“ řekl ve Sněmovně ministr Jan Blatný.

Podle Blatného má očkovací průkaz pouze usnadnit cestování. „Já jako řada z vás si pamatuji dobu, kdy se čekalo na hranicích, tehdy ještě s ostnatými dráty, a přejet hranice bylo něco, co si řada z nás neuměla vůbec představit. Teď je to všechno jinak a tato věc i v současné složité epidemiologické situaci by měla zjednodušit lidem cestování. Nic víc, nic míň,“ zdůraznil ministr.

„Obecně tyto „pasy“ pro některé země platí u některých nemocí i dnes. Pokud nejste očkovaná, nepustí vás tam. Je proto možné, že se země, které budou mít vysokou proočkovanost a covid-19 pod kontrolou, budou bránit příjezdu nakažených. To se děje i dnes, kdy musí mít pendleři negativní test. Variantou negativního testu může být covid pas. Pendlerům a řadě lidí, kteří cestují do zahraničí, to zjednoduší život. Takže to může být užitečný nástroj, který řadě lidí pomůže, “ uvedl pro iDNES.cz lékař a poslanec Vlastimil Válek (TOP 09).



Mezinárodní průkaz tedy není žádnou novinkou. Součástí cestování do některých oblastí je totiž očkování a záznam o jeho provedení v mezinárodně platném a uznávaném průkazu. Očkování při cestách do zahraničí provádějí specializovaná pracoviště - střediska očkování a cestovní medicíny.

V průkazu jsou zaznamenána data nejen o povinném očkování, ale na žádost je možné zapsat i data o pravidelném a doporučeném očkování vzhledem k tomu, že údaje o očkování jsou vyžadovány některými státy při vstupu na jejich území nebo při dlouhodobějším pobytu. Cena za vystavení mezinárodního průkazu se pohybuje okolo 120 korun.

Plány na vznik covid pasu už tady byly na jaře

Ještě na jaře tu místo vakcinančního pasu byl jiný plán, a to „covid pas“. Právě s ním se mělo cestovat do zahraniční. S nápadem tehdy přišel chorvatský ministr turistiky Gari Cappelli. Šlo o návrh zavést systém jakéhosi „covid pasu“, který by se stal zdravotním cestovním dokumentem uznávaným napříč celou Unií.

Podle Cappelliho by ho občané států EU mohli používat při cestě z i na dovolenou, a to jak v letecké, silniční, železniční i námořní dopravě. Nakonec se však detaily na veřejnost nikdy nedostaly.

Evropská komise však o společném očkovacím průkazu uvažuje již od roku 2018. Studie proveditelnosti týkající se vývoje společného očkovacího průkazu EU začala v loňském roce a v roce 2022 se očekává návrh společného očkovacího dokumentu.