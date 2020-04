Do VFN dorazil favipiravir, pacient po remdesiviru je na lůžkovém oddělení

16:13 , aktualizováno 16:13

Do pražské Všeobecné fakultní nemocnice v pondělí dorazil japonský lék Favipiravir. Nemocnice zajistí distribuci pro pacienty s covid-19 i do jiných nemocnic. Zájem už projevily Thomayerova nemocnice či Fakultní nemocnice Hradec Králové. Během pondělí do Česka též dorazí i lék Remdesivir, kterým byl jako první léčen třiapadesátiletý taxikář ve vážném stavu.