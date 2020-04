Kraje musí izolovat koronavirem nakažené seniory. V lázních i hotelech

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že všechny kraje musí vyčlenit deset procent kapacit domovů pro seniory pro případné pacienty s koronavirovou nákazou. A často to znamená, že se senioři budou muset stěhovat jinam.

Královéhradecký kraj na nové nařízení ministerstva reaguje tím, že seniory chce přesunout například do léčebny ve Dvoře Králové nad Labem nebo v Žacléři.

Kromě toho by nakažení mohli jít i do hotelu Černigov v Hradci Králové, který sice brzy čeká demolice, ale v případě krize by se do něj mohlo během několika málo týdnů nastěhovat až 180 seniorů s koronavirem.

Třeba ve Středočeském kraji by na to šli tak, že zdravé seniory by přemístili. Ti s nákazou by zůstali v domovech. Tedy přesně opačně než ve zmiňovaném Královéhradeckém kraji.

„Nemocní senioři budou zůstávat v domovech seniorů a v případě vážných komplikací budou převezeni do fakultních nemocnic v Praze, případně do středočeských nemocnic, kde je připraveno 671 lůžek,“ řekla mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová-Procházková. Nutno dodat, že zdraví senioři by své dočasné útočiště našli v budovách školních internátů.

Většina zamíří do lázní

Jinde pro zdravé seniory využijí prázdné lázně. To se týká třeba Plzeňského kraje. Ten se navíc snažil počet seniorů v domovech ještě snížit tím, že vyzval příbuzné, aby si klienty vzali do domácí péče.

Ovšem neúspěšně. „Bohužel se to nesetkalo s velkou odezvou. Nabídli jsme také zdravým a mobilním seniorům možnost pobytu v lázeňském zařízení ze stejného důvodu, ale to většina seniorů také odmítla,“ uvedla mluvčí kraje Alena Marešová.

V Libereckém kraji by se kapacity domovů seniorů mohly také rozrůst o lázeňské objekty. „Máme vyčleněny kapacity ve třech krajských objektech. Například v komplexu libereckého Domu seniorů Františkov jsme vyčlenili místa pro nakažené pacienty. O karanténních místech ještě jednáme s provozovateli soukromých lázní,“ řekla mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková.

Podobnou taktiku zvolili i na severu Moravy. Středně těžce nemocní poputují do Bílovecké nemocnice a lehce nemocní do Lázní Darkov. Na Vysočině pak plánují nakažené izolovat prozatím pouze v nemocnicích.

Karlovarský kraj má teď pro nakažené vyčleněných 180 lůžek a v případě nouze chce seniory dočasně ubytovat ve zdravotnickém zařízení, které teď slouží dlouhodobě nemocným.



Pardubický kraj prostory vyčlení až podle epidemiologické situace. Pro případ nouze má v záloze i vojenskou nemocnici v Těchoníně. „Bude záležet na rozhodnutí orgánu, třeba hlavní hygieničky nebo další relevantní instituce, například Ústředního krizového štábu,“ řekla mluvčí Armády ČR Magdalena Dvořáková.

Naopak Jihomoravský kraj chce otázku počtu lůžek řešit ještě s ministerstvem. „Vedení kraje se snaží apelovat na ministerstvo, aby došlo ke snížení počtu záložních lůžek. Pro většinu krajů je nemožné požadavek na prostory splnit,“ uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Ministerstvo zdravotnictví však ze svých nároků ohledně počtu lůžek ustoupit nehodlá. „Je nutné si uvědomit, že zařízení, která by účelně sloužila k izolaci, v Česku nemáme. Kraje mohou situaci řešit operativně, a to podle aktuální epidemiologické situace,“ dodal mluvčí ministerstva David Šíma.