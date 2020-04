Z domu pro seniory ve Varšavě utekl personál, o klienty pečuje jediná sestra

V pečovatelském domě ve čtvrti Mokotow podle webu Wyborcza žije šestapadesát lidí. První případ nákazy koronavirem tam zaznamenali na konci března. Infekce se začala rychle šířit.

A když ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že během epidemie mohou zdravotníci pracovat jen na jednom místě, téměř všichni zaměstnanci domova přes noc utekli. Několik dní se o seniory v Mokotowě starala ještě ředitelka zařízení, ta je však nyní v karanténě.

Místní úřady minulý týden rozhodly, že do pečovatelského domu vyšle posily. Šest ze sedmi určených zdravotníků však pokyn ignorovalo, píše Wyborcza. Rozkaz poslechla jediná sestra.

Zpravodajský web TVN24 uvádí, že do domu dochází ještě lékař, ten však jen vydává pokyny a předepisuje léky. Měli by tam být také pečovatelé, jenže ti nemají pravomoc provádět zdravotnické úkony.



V pečovatelském domě se o seniory stará jediná sestra:

Gazeta Mieszkaniec @Mieszkaniec4 Do domu opieki Przy ul. Bobrowieckiej, w trybie natychmiastowym ściągnięto pielęgniarkę z Białołęki. Teraz ona jedna to cały personel medyczny dla kilkudziesięciu schorowanych podopiecznych placówki. https://t.co/V9P7tnwI7W https://t.co/LRBkLotavT oblíbit odpovědět

O více než padesátku klientů se tak stará především zdravotnice Aleksandra. Podle svého manžela je na pokraji vyčerpání. Její zdravotní stav se zhoršuje, bolí ji nohy i záda. „Pracuje téměř čtyřiadvacet hodin denně. Od pátku neopustila zařízení ani na okamžik,“ říká Jacek Pieśniewski.



„Nechci si představit, co se stane, jestli nedostane okamžitou pomoc,“ varuje muž, který tuší, že jeho choť nemá čas se ani najíst a napít. „Nechce mi nic říct, ale vím, že toho má dost. Když se jí ptám, říká ‚neptej se‘.“

A zatímco Aleksandra má pro sebe údajně jen dvě místnosti, mezi seniory je čím dál víc těch, kteří mají příznaky koronaviru. Pieśniewski míní, že by tam úřady měly vyslat vojenské lékaře. „Nepřekvapuje mě, že personál odmítá chodit do práce. Mají plné právo na obavy o své zdraví. Mnoho sester má chronické problémy,“ kritizuje.

Sám podle TVN24 objíždí kláštery a hledá pomoc mezi jeptiškami, které by jeho manželce mohly pomoci s péčí o klienty domu. „Říkají jen: ‚Můžeme se za ni modlit,‘“ vypráví muž z auta, odkud své ženě volá a zjišťuje, jak je na tom.

Do Mokotówa dorazily alespoň ochranné prostředky nejen z Mazovského vojvodství, ale i místní radnice a od soukromých dárců. „Jsem jim vděčný,“ děkuje muž. „Vojvodství je zodpovědné za to, že se moje žena ocitla v tak těžké situaci. Nevyslala se tam sama. Je to naprostý nedostatek odpovědnosti,“ dodává.



V Polsku nyní evidují přes 6 670 nakažených. Nemoci covid-19 k pondělnímu ránu podle Univerzity Johnse Hopkinse podlehlo 232 lidí, naopak 439 lidí se uzdravilo. Nejpostiženější je právě Mazovské vojvodství, ve kterém mají podle vládního webu 1 664 infikovaných a 69 mrtvých.