OBRAZEM: Modelka v roušce, dezinfekce i sál. Koronavirus očima Dana Materny

, aktualizováno

Krize kolem koronavirové krize přinesla i záplavu fotografických příběhů. „Koronavirová epidemie převrátila svět naruby, do té doby nepředstavitelně. Byla to ohromná fotografická výzva,“ komentuje svou tvorbu fotograf MF DNES Dan Materna. „Vlastně první, co jsem fotil, byl příjezd evakuovaných Čechů z Wu-chanu do Nemocnice Na Bulovce. A pak to začalo,“ dodává.