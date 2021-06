Letní doučovací kempy dostanou víc, ministerstvo podpoří všechny žadatele

Zvýšení dotace na kempy potvrdil ministr školství Robert Plaga na Twitteru. „Letních doučovacích kempů se bude moci bezplatně zúčastnit až 100 tisíc dětí. Společně s ministerstvem financí se nám podařilo zajistit zbývající prostředky do celkové výše 270 milionů korun, a podpořeni tak budou všichni žadatelé,“ vypočítal Plaga.

Robert Plaga @RobertPlaga Letních doučovacích kempů se bude moci bezplatně zúčastnit až 100 tisíc dětí. Společně s @MinFinCZ se nám podařilo zajistit zbývající prostředky do celkové výše 270 milionů korun a podpořeni tak budou všichni žadatelé. oblíbit odpovědět

Dotační program ministerstvo školství vypsalo v březnu, žádosti musel resort dostat dokonce dubna. Už tehdy bylo jasné, že vyčleněných 100 milionů korun nebude stačit.

„Zájem o pořádání letních kempů je velký a doufám, že na to bude nejen těch avizovaných 100 milionů korun, ale budeme schopni vyčlenit vyšší částku. Máme žádosti za 270 milionů korun a samozřejmě budu dále jednat,“ řekl iDNES.cz na začátku května ministr Plaga.

Mimo distanční výuku bylo 10 tisíc dětí

O dotaci mohly žádat neziskové organizace, školy či střediska volného času. Kempy se mají konat v červenci a srpnu, mají být pro aspoň 15 dětí a trvat minimálně 40 hodin rozložených do pěti kalendářních dnů. Ministerstvo školství uvedlo, že obdrželo víc než 400 žádostí o dotace.

Původních 100 milionů korun by podle resortu stačilo na kempy pro zhruba 33 tisíc dětí. Ministerstvo školství má sice k dispozici ještě asi 250 milionů korun, které loni ušetřilo v rozpočtu mládeže a sportu, tyto peníze ale plánuje dát na podporu doučování žáků od září do prosince ve školách. Plán ministra na uvolnění dalších peněz na doučovací kempy podpořil na sociálních sítích i premiér Andrej Babiš. Podobně jako už dříve Plaga také premiér odmítl zkrácení prázdnin a prodloužení školního roku.

Podle zjištění České školní inspekce se za rok epidemie nepodařilo do distančního vzdělávání zapojit kolem 10 tisíc žáků. Nejčastějším důvodem, proč se žáci na dálku neučili, byla podle průzkumu ministerstva školství neochota dětí či jejich rodičů, a to bez ohledu na vybavení domácnosti. Přibližně 50 tisíc dětí se podle inspekce z důvodu nedostatečného technického vybavení ještě na začátku letošního roku učilo na dálku bez zapojení do online výuky.

V základních a středních školách v Česku je přibližně 1,4 milionu žáků. Nerovnosti vzniklé ve vzdělávání kvůli výuce na dálku se podle dřívějšího vyjádření Plagy budou vyrovnávat doučováním další dva až tři roky.