Covidový přízrak je zpět. Nakažených rychle přibývá, průšvih odvrací očkování

Při porovnání vývoje trendů čísel z minulého a letošního září je zřejmé, že situace byla před rokem dramatičtější. Čísla byla vyšší a incidence i hospitalizace stoupaly rychleji. Letos se do takzvaných covidových čísel pozitivně promítá očkování, které v Česku kompletně absolvovalo zatím 53,62 procenta obyvatel.

Minulý rok vzrostl v prvním zářijovém týdnu denní počet nově nakažených o 33 procent. Záchyt pozitivních případů testováním se pohyboval těsně pod hranicí 10 procent. Letos byl denní nárůst ve stejném období 44procentní a testy zachytily 3 procenta pozitivních případů ze všech testovaných.

Během druhého týdne září 2020 statistiky evidovaly nárůst denních případů o 44 procent, o rok později to nebylo o moc méně, konkrétně 37 procent. Ve stejném týdnu v roce 2020 laboratoře zachytily přes 13 procent pozitivních testů, letos 2,5 procenta.

Letos do konce září procento pozitivních testů pozvolně rostlo až k 4,5 procentům. Minulý rok byl nárůst pozitivních výsledků markantnější. Od poloviny září se dostaly až na více než 17 procent.

„K nárustu dochází hlavně u neočkovaných mladších věkových kategorií, tito nakažení nemoc v minulosti neprodělali. Virus se poměrně dost šíří v kolektivech mladých lidí,“ vysvětluje statistiky pro iDNES.cz epidemiolog Rastislav Maďar.



Poměr pozitivních testů za sedm dní 2020 2021 8.9. 9,6 % 3 % 15.9. 13,4 % 2,9 % 22.9.

13,7 % 2,6 % 29.9. 17,2 % 4,6 %

„Je docela možné, že počty nakažených budou ještě dále narůstat, avšak celkový počet zachycených případů není až tak důležitý. Zásadní je počet vážnějších případů - hospitalizovaných a úmrtí,“ vysvětlil redakci iDNES.cz imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Zářijový nárůst nakažených lze podle něj spojit s návratem lidí do škol a zaměstnání.



Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky může být na konci října asi

2 000 nových případů covidu za den. Minulý rok byly denní přírůstky na konci října v průměru 12 042.

Nákaza se zejména u seniorů nebo chronicky nemocných objevuje i v případech, kdy za sebou mají očkování. Takové případy tvoří zhruba pětinu až čtvrtinu ze všech. Lidé, kteří jsou očkovaní, ale méně často chodí na testy.

Incidence letos roste výrazně pomaleji

Incidence, tedy počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za sedm dní, byla dramatičtější v minulém roce. V prvním týdnu září 2020 odhalovaly testy 24 nakažených na 100 tisíc obyvatel, tedy ne příliš vysoký počet. Pro porovnání, letos na začátku září byla incidence 13. Za týden však došlo k 84procentnímu nárůstu a o týden později to byl nárůst téměř 90procentní.



Naopak letos v září byl nárůst incidence značně pomalejší. Ve druhém týdnu září 2021 sice vzrostla o 65 procent, o týden později ale tempo přírůstku zpomalilo na na 21 procent, a o dalších sedm dní později na 9 procent.

Počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za 7 dní 2020 2021 1. 9. 24 13 8. 9. 44 22 15. 9. 84 26 22. 9. 133

29 29. 9. 137 33 3. 10. 162 42

Nejpostiženějším okresem byl na začátku loňského září Hodonín s více než 65 nakaženými na 100 tisíc obyvatel. Letos si značně polepšil, a v úvodu školního roku měl pouhých 5 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Na první příčce ho letos vystřídal okres Karlovy Vary s incidencí 35. Ten byl nejnakaženějším okresem až do třetího týdne září 2021. Incidence vystoupala v okrese až na 79.

Minulý rok byla tři týdny ve vedení Praha. Ze 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel na začátku září se v druhé polovině měsíce dostala až na 254. Letos se Praha ve stejném období pohybovala od 37 do 49 případů na 100 tisíc obyvatel.

Na konci září 2020 byl největší podíl nakažených v okrese Uherské Hradiště. Na přelomu září a října tam vzrostla incidence z 271 na 431.

Letos má od druhé poloviny září nejvyšší incidenci okolo 80 okres Opava a na začátku října jej vystřídaly České Budějovice.

Nejpostiženější okresy 2020 Incidence 2021 Incidence 1. 9. Hodonín 66 Karlovy Vary 35 8.9. Praha 101 Karlovy Vary 79 15. 9. Praha 168 Karlovy Vary 62 22. 9. Praha 254 Opava 82,84 29. 9. Uherské Hradiště 271 Opava 79 3. 10. Uherské Hradiště 413 České Budějovice 87

K zahlcení nemocnic nedojde, říká imunolog

„Klíčovým parametrem pro nás nyní již nejsou primárně počty nakažených, ale obsazenost nemocnic. A zde se ukazuje, že očkování je opravdu funkční ochranou před těžkým průběhem nemoci,“ sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle úterních dat Chytré karantény bylo v nemocnicích 255 hospitalizovaných pacientů s koronavirem, z nichž 71,7 procenta jsou nenaočkovaní. Za středu počet pacientů stoupl na 267.

Podle předpovědi Ústavu zdravotnických informací a statistiky by byla koronavirová situace opět nebezpečná, kdyby se české nemocnice dostaly na 500 hospitalizovaných s každodenním přírůstkem 50 pacientů. Nic z toho zatím nenastalo, ačkoliv je procentuálně víc nakažených v nemocnicích.



„Hlavní starost, i v minulých silnějších vlnách, byla především to, kolik je vážně nemocných a zda se zahlcuje kapacita nemocnic. K tomu však rozhodně docházet nebude, jak vidíme i v jiných zemích, kde se restrikce již plně uvolnily,“ řekl imunolog Hořejší. Podle něj v zemi panuje unikátní situace z hlediska promořenosti.



Se slovy Hořejšího souhlasí i epidemiolog Rastislav Maďar. „S dalším nárůstem případů se počítá, teď už nás incidence jako hlavní ukazatel nemusí tak trápit, tak tomu bylo vloni. Díky malému zbytku neimunní části populace si teď už můžeme dovolit dívat se na obsazenost nemocnic, specificky jednotek intenzivní péče a rozhodovat podle toho,“ říka vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Maďar.



Krize z podzimu a jara teď může být výhodou

„Měli jsme jedny z nejhorších čísel na světě, byli jsme téměř na pokraji kolapsu, teď to ale může být ‚výhoda‘, jelikož proti onemocnění je u nás chráněno podle odhadů již okolo 80 až 90 procent lidí,“ uvedl Hořejší.



Minulý rok se během září situace v nemocnicích zdramatizovala, když začaly být týdenní nárůsty hospitalizovaných kolem 300. Procentuálně se počty hospitalizovaných držely od 3,1 do 3,8 procenta ze všech pozitivně testovaných. Toto číslo je v září 2021 vyšší než před rokem. Procento hospitalizovaných se letošní září pohybovalo i přes 4 procenta.

„Důležitá je struktura těch nově nakažených lidí. Pokud by to bylo jako teď, kdy významnou část tvoří velmi mladí ve věku šest až 19 let, nehrozilo by zahlcení nemocnic a omezení ostatní péče,“ řekl Dušek. Podle něj ale přibývá nakažených i mezi staršími věkovými skupinami včetně seniorů. Velkou část z nich ale chrání před závažným průběhem očkování.

To, zda se zářijový nárůst nakažených projeví v hospitalizacích, se ale dozvíme až s dvoutýdenním zpožděním. „Pravděpodobně počty hospitalizovaných porostou, i kdyby však rostly třikrát jako počty nakažených, nebyl by to z hlediska zdravotnického systému žádný zásadní problém,“ sdělil imunolog Hořejší.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara další lockdown s největší pravděpodobností nehrozí. „Pokud nebudou končit s těžkým stavem v nemocnicích ve větší míře rizikoví jedinci s kompletním očkováním, větší omezování bych neviděl jako nutné. Nejvýznamnější okolností, která by to mohla změnit, je příchod nové nebezpečnější varianty koronaviru na území ČR. Všichni musíme doufat, že taková situace už nenastane,“ dodal Maďar.

V nemocnicích modely Ústavu zdravotnických informací a statistiky odhadují na konci měsíce kolem 500 pacientů s covidem-19, denně pak kolem 30 nových.

Kromě realistického scénáře ÚZIS pracuje také s optimistickou a pesimistickou variantou. Takový scénář by vyžadoval zvýšení proočkovanosti populace až na 80 procent, pesimistický modeluje vznik nové varianty koronaviru, na kterou by očkování tolik nezabíralo.



