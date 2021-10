Proti chřipce se letos mají očkovat i lidé nad padesát let, doporučují lékaři

Chřipkovou epidemii loni vytlačila pandemie koronaviru. Letos je však chřipka obzvlášť nebezpečná, neví se totiž, jaký bude mít epidemie průběh. Poprvé doporučujeme očkování lidem starším padesáti let, řekl ve středu epidemiolog Jan Kynčl. Měly by se nechat očkovat i děti do šesti let. Právě ty podle hygieniků do rodin nejčastěji chřipku zavlečou.