Nárůst hospitalizací nás může dovést do 5. stupně PES, řekl Blatný

Ve středu bylo poprvé od 11. listopadu pozitivně otestováno více než osm tisíc lidí. Hospitalizovaných bylo 4 609, stav 595 z nich lékaři hodnotí jako těžký.



„Nárůst v nemocnicích je zatím pozvolnější než v populaci,“ řekl ministr. Odborníci většinou udávají týden až dva, než se zvyšující počty nových případů projeví na zhoršení zdravotního stavu, který bude vyžadovat pobyt v nemocnici.

„V žádném případě nemohu vyloučit, že v případě, kdy zaznamenáme počátek tohoto trendu, tak budu navrhovat posun do stupně číslo pět, a ten je v podstatě už velmi přísný,“ dodal.

Od pátku se Česko vrací do čtvrtého stupně rizika, který by měl znamenat podle v listopadu předložené metodiky PES například obnovení nočního zákazu vycházení po 23:00, omezenou výuku ve školách či shromažďování, uzavřené obchody, služby, restaurace, muzea či památky. Obchody a služby ale tentokrát otevřené zůstanou, výjimečně i některé galerie a muzea. Škol se omezení také nedotkne, protože děti do nich jdou v pátek letos naposledy.

Pátý stupeň už by ale podle matice opatření znamenal možnost setkávání jen dvou osob, noční zákaz vycházení už od 21:00, distanční výuku pro všechny typy škol kromě mateřských a obchody by zase mohly prodávat jen potraviny, drogerii nebo další nezbytné potřeby.

Šance zabránit nárůstu pacientů tu je

Ministr předpokládá, že i bez zhoršení současné situace by kolem Vánoc mělo hospitalizaci potřebovat asi šest tisíc nakažených. „Počty nových případů stoprocentně porostou o něco víc, protože jsme zahájili masivní testování,“ uvedl Blatný.

Díky tomu by se podle něj mělo dařit nakažené zachytávat včas a lidi už před Vánocemi poslat do izolace.

„A tím pádem je šance i snížit následně přechod těchto nově zachycených osob do nemocnic. To je principem toho testování, abychom i když bude počet nově diagnostikovaných stoupat, zabránili tomu, že by lidé onemocněli tak vážně, že budou muset jít do nemocnic,“ dodal.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka teď Česko balancuje mezi zdravím, ekonomikou a svobodou jedince. „Nemůžeme to stavět jenom do roviny, kdy bychom ještě zpřísnili,“ uvedl.

Je třeba současně vidět také to, že úplné utlumení ekonomiky bude znamenat „desetitisíce živnostníků a podnikatelů, kteří v tuto chvíli už zdroje nemají, zadlužují se na léta dopředu a hrají o střechu nad hlavou“.