Vakcíny budou různé, jednorázová jen jedna. Lidé si nebudou moci vybrat

„Přijde nám pět druhů vakcín. Jedna bude jednorázová, takže se nemusí opakovat,“ uvedl ve středu premiér Andrej Babiš při jednání v Poslanecké sněmovně.

Česko má podle ministerstva zdravotnictví doposud objednáno 12 milionů dávek vakcíny pro 6,9 milionu občanů od pětice výrobců. Jedinou jednorázovou má být vakcína od americké společnosti Johnson&Johnson.

Lidé si však konkrétní vakcínu nebudou moci vybrat. „Nemyslím si, že by bylo možné si mezi nimi vybírat. Bude to dáno tím, jak budou vakcíny distribuované,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný na počátku prosince. Například látka firmy Pfizer bude potřebovat skladování při teplotě minus 70 stupňů Celsia, nebude se tak s ní očkovat u praktických lékařů.

Objednané vakcíny: Firma Země Počet dávek Počet očkovaných Očekávané datum dodání Pfizer USA 4 miliony 2 miliony Konec prosince 2020 Moderna USA 1,9 milionu 950 tisíc První čtvrtletí 2021 AstraZeneca Velká Británie 3 miliony 1,5 milionu První čtvrtletí 2021

Johnson&Johnson USA 2 miliony 2 miliony První čtvrtletí 2021 CureVac Nizozemsko 1 milion 500 tisíc První čtvrtletí 2021

První lidé by se podle Blatného mohli očkovat už mezi svátky. Půjde asi o 10 tisíc dávek. Jako první se budou očkovat zdravotníci v nemocnicích, kde se starají o pacienty s covidem-19 ve vážném stavu. V Praze budou první vakcíny na covid-19 aplikovány ve Fakultní nemocnici Motol a ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Očkovací látky z první dodávky půjdou i do všech krajů. To ve Sněmovně potvrdil také Babiš. „Ministerstvo zdravotnictví má jasný příkaz - vakcína přijede do skladu, rozdělí se do všech krajů, budou tam už čekat auta jednotlivých krajů, rozvezou to a začne se konečně očkovat,“ řekl. Například Praha dostane z první dodávky 1204 dávek, zmínil.

Pro očkování ostatních se podle ministra připravuje manuál, hotový by měl být do konce roku. „Rozhodnutí bude na tom, kdo bude očkovat,“ uvedl. Jenom seniorů, kteří mají být mezi prvními očkovanými spolu se zdravotníky a mladšími vážně chronicky nemocnými, je více než 2,3 milionu.

Podle strategie se počítá spolu se seniory a zdravotníky v první vlně také s očkováním nemocných s chronickou plicní obstrukční nemocí, plicními fibrózami, vysokým krevním tlakem léčeným kombinací nejméně tří léků nebo vážnými nemocemi srdce, ledvin, jater, hemato-onkologickými onemocněními, obézní či diabetici s vážnější formou nemoci.

Počítá se také s lidmi po transplantaci orgánů či kostní dřeně nebo ty, kteří se podrobují léčbě potlačující jejich imunitní systém. Dříve očkovaní budou také lidé se vzácnými genetickými nemocemi, kteří jsou kvůli dalšímu postižení či intelektové nedostatečnosti ve zvýšeném riziku.

Následně se počítá s pracovníky hygienických stanic, kteří provádějí epidemiologická šetření, a s lidmi, kteří odebírají a zpracovávají biologické vzorky na vyšetření covidu-19. Po nich budou očkování ostatní zdravotníci, zubní lékaři, lékárníci a farmaceuti, pracovníci pobytových a odlehčovacích sociálních služeb nebo domácí zdravotní péče.

Babiš chce, aby s propagací pomohli sportovci

Premiér také očekává, že ministerstvo zdravotnictví brzy spustí informační kampaň, která k naočkování přesvědčí co nejvíce obyvatel.

„Bylo by dobré, abychom v tomhle směru působili na naše spoluobčany a doufejme, že i ministerstvo zdravotnictví už konečně spustí kampaň. Protože i Evropa chystá kampaň. Ursula von der Leyenová (předsedkyně Evropské komise, pozn. red.) mluvila o tom, že bude na plakátech Messi, a možná nějací další známí sportovci,“ uvedl Babiš s tím, že zapojení známých osobností do kampaně na podporu očkování také zvažují.

Ministerstvo zdravotnictví už v minulém týdnu vydalo novinový inzerát, ve kterém uvádí důvody, proč by se lidé měli nechat očkovat. Babiš však kritizoval jeho grafickou podobu.

„Doufejme, že (očkovací kampaň) bude vypadat jinak než ten inzerát, který jsem viděl, byl úplně katastrofální,“ poznamenal premiér. Dodal, že volal Blatnému, aby si našel pořádné marketéry. „Abychom se za to nemuseli stydět,“ řekl Babiš.