Česko míří do stupně 4, vláda zavře hospody, Babiš slíbil plnou kompenzaci

„Chápu, že lidé jsou naštvaní,“ připustil šéf ČSSD, ministr vnitra Jan Hamáček. Ruku v ruce se zpřísněním opatřením musí jít podle něj kompenzace. „Už není možné nechat lidi na holičkách,“ prohlásil předseda sociální demokracie.



Přeřazení Česka do čtvrtého stupně při jednání vlády navrhne ministr zdravotnictví Jan Blatný. Malé obchody mají zůstat otevřené. Stejně jako kadeřnictví.Zavřít se naopak mají hotely, bazény či fitness.

Zatím není jasné, ke kterému dni se vláda rozhodne Česko vrátit do vyššího epidemického stupně. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že by to mohlo být koncem týdne.



Vláda rozhodne i o tom, zda před Vánoci půjdou děti do škol naposledy v pátek 18. prosince. Zatím platí, že by výuka měla být i v pondělí a v úterý 21. a 22. prosince.



Podle vicepremiéra Havlíčka se vláda také bude zabývat odškodněním provozovatelů stravovacích a ubytovacích zařízení nebo otázkou otevření a pravidel provozu skiareálů.

Havlíček před jednáním vlády po jednání se zástupci odborů a zaměstnavatelů řekl, že jsou připravené scénáře pro odškodnění majitelů všech provozů, o jejich uzavření vláda odpoledne rozhodne.

Ministři se vrátí k usnesení, které zakázalo prodej veškerých nápojů k okamžité konzumaci mimo vnitřní prostory provozovny, tedy i kávy v kelímku. Vyvolalo to obrovskou kritiku a následně i šéf ČSSD Jan Hamáček a premiér a šéf ANO Andrej Babiš uznali, že vláda udělala chybu.

Kabinet také projedná, zda dobrovolné antigenní testování všech občanů na covid-19 začne místo pátku kvůli velkému zájmu již ve středu.



Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová předloží vládě návrh na povolení vycházek klientům domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení. Mohli by se tak dostat i k rodině na Vánoce.