Češi do Chorvatska nepotřebují potvrzení. Vládní web s informací vyčkává

Cestování do populární jižní destinace Čechům usnadní vyplnění příjezdového formuláře, díky kterému se cestující rychleji odbaví a pro příjezd je nezbytný. Češi společně se Slováky mohou ode dneška díky zařazení mezi „zelené země“ přijet do Chorvatska bez jakýchkoli potvrzení o testu, potvrzení o očkování či potvrzení o překonání nemoci.

„Pravidla platí, to znamená, že Češi skutečně mohou od páteční půlnoci do Chorvatska jen s pasem či občanským průkazem. Oznámené to bylo ale tak rychle, že se s informací počkalo tak, aby to věděli také příslušníci na hranicích,“ popsala iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová.

„V praxi to znamená, že pokud bychom teď někomu řekli, že tam může jet bez ničeho, může se stát, že je na hranicích ještě zastaví. Proto jsme zatím opatrní, ale můžeme potvrdit, že jsem zařazení mezi zelené země,“ doplnila Davidová s tím, že se informace k příslušníkům na hranicích může dostat během pár hodin.



Ve čtvrtek ministerstvo zahraničí v čele s Jakubem Kulhánkem představilo nový informační web, který má lidem usnadnit informovanost k cestám do zahraničí. Oproti stránkám resortu má být především přehlednější. „Uvědomujeme si limity našich stávajících webových stránek,“ přiznal ministr Kulhánek.

Základem stránek je informovat Čechy o pravidlech pro vstup do vybraných zemí. Na stránkách dovolena2021.cz se ale ještě píše, že do Chorvatska musí lidé mít dokumenty týkající se covidu.

„Pro vstup do Chorvatska je zapotřebí předložit doklad o bezinfekčnosti (očkování, test, potvrzení o prodělání covidu) a vyplnit příjezdový formulář,“ píše web, který informuje o čtrnácti nejžádanějších destinacích.

17. června 2021

RegioJet zaznamenává stálý nárůst o cesty do Chorvatska. Aktuálně se počet jízdenek, které RegioJet doposud prodal na své vlakové spoje z Česka a Slovenska do Chorvatska blíží 60 tisícům. Spoje na až do poloviny června jsou více méně zcela nebo z naprosté většiny už vyprodány. Od 1. 7. začnou vlaky RegioJet jezdit do Splitu a Rijeky denně.