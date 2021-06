„Rozběhlo se to skokově, vypadá to, že se vracíme k normální sezoně, řekla bych klidně až k létu 2019. Některé termíny ve špičce prázdnin jsou už plně obsazené a v určitých lokalitách už neseženete prakticky žádné volné místo k ubytování,“ vysvětluje Jitka Carićová, která podniká v oblasti turismu na ostrově Hvar přes dvacet let.

Počty rezervací v posledních dnech skutečně explodují a některé hotely mají červenec a srpen už vyprodaný. Dubravko Miholić ředitel Chorvatské turistické centrály v Praze