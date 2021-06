Cestování nebude už nikdy stejné jako před pandemií, říká Jan Papež

Pandemie v Česku slábne a podle průzkumů veřejného mínění se v létě chystá k moři více než milion Čechů. A to i přes to, že se pravidla pro vstup do jednotlivých zemí i pro návrat do Česka zatím stále mění. A že nikdo netuší, zda vše náhle nezhatí nějaká další vlna pandemie, vyvolaná novou mutací. Cestování v rámci EU by měl každopádně zjednodušit tzv. covid pas, na němž se shodli lídři sedmadvacítky. Jak bude letošní dovolená v nejvyhledávanějších letních destinacích vypadat? Zamíchala pandemie s jejich oblibou? A změnila cestování napořád? O tom všem jsme si povídali s Janem Papežem, místopředsedou Asociace cestovních kanceláří. | foto: Yan Renelt, MAFRA