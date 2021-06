Příprava řidiče před dlouhou cestou. Doplňte tekutiny sobě i autu

Před cestou do ciziny je rozumné nechat automobil zkontrolovat v servisu. V České republice se v případě, že máme nepojízdný vůz, nějak domů dostaneme, ale od moře to tak snadné není. Před každou delší cestou doporučujeme zkontrolovat stav oleje, a to se na rovné ploše, dále chladicí a brzdovou kapalinu.

Nezapomeneme vodu do ostřikovačů. Na opravdu dlouhé cesty doporučujeme vzít si s sebou zásoby těchto tekutin. V civilizovaných zemích je sice obvykle seženeme na benzinových pumpách, ale jsou drahé.

Zkontrolujeme hloubku dezénu pneumatik. Pokud nedosahuje minimálně 1,6 milimetru, což určuje zákon, nezbývá než pořídit pneumatiky nové. I v Česku nás v případě nehody mohou sjeté pneumatiky přijít draho – nejen kvůli možné pokutě, pojišťovny také mohou odmítnout plnění. V cizině nám policie klidně na místě odstaví vůz.

Pro cesty do zahraničí je lepší počítat spíš s hloubkou dezénu minimálně tři milimetry. Slovensko či Chorvatsko mají v předpisech pouze jeden milimetr, Rakousko má stejná pravidla pro hloubku jako my (1,6 mm), ale opatrnosti není nikdy nazbyt.

Zkontrolujeme tlak v pneumatikách. Předepsanou hodnotu najdeme zpravidla na vnitřní straně víčka od palivové nádrže.

Zásadní je počítat při cestě s přestávkami. Řidič by měl být vždy dobře vyspalý, na dlouhé cestě je vhodné se za volantem střídat. Nesmíme zanedbávat pitný režim, protože dehydratace snižuje pozornost. Pozor: kávu jako zdroj tekutin nezapočítáváme!



Mnozí řidiči raději jezdí v noci, kdy je menší provoz, je to ale náročnější na smysly. Zvažme, zda nedat přednost pravidelnému pořádnému nočnímu odpočinku a nezajistit si raději během cesty nocleh, než v touze být co nejrychleji na místě riskovat nehodu kvůli únavě.

Bez dokladů to nejde

Pozor na povinnou výbavu, například v Německu je nutný hasicí přístroj. Co v které zemi spadá do povinné výbavy, lze zjistit například stránkách ÚAMK. Doklady k vozu a řidičské oprávnění si rozhodně nesmíme zapomenout doma. Policisté v zahraničí jsou nesmlouvaví.

Určitě si musíme zkontrolovat, zda máme průkaz totožnosti řidiče (řidičský a občanský průkaz nebo pas), malý technický průkaz vozidla, doklad o povinném ručení (zelená karta od pojišťovny), evropský formulář záznamu o dopravní nehodě (někde ho policisté vyžadují jako povinný) a doklady k přívěsu či přídavnému vozíku, pokud ho máme.



Pokud máme sjednané cestovní pojištění, mějme doklad u sebe. Totéž platí o asistenční službě. Jestliže ji nemáme sjednanou přímo v pojištění (povinném či havarijním), stojí za zvážení, zda si ji do zahraničí nezajistit.