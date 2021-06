Každou našetřenou korunu dám za hodiny létání, říká amatérská pilotka

Co vás na létání nejvíce baví?

Nejvíce asi svoboda. Člověk nasedne do letadla, vezme přátele, rodinu a můžete letět v podstatě kamkoliv po celé Evropě. Baví mě i to, že musíte umět i navigovat, znát něco z leteckého zákona, meteorologii a další předměty.

Je to drahý koníček? Kolik si má potencionální nadšenec do létání připravit?

Na hobby úrovni to není tak drahé, základní výcvik na ultralighty, což je minimálně dvacet hodin, stojí něco okolo šedesáti až osmdesáti tisíc. Chcete-li létat do zahraničí, platíte navigační lety a poplatky, ale v podstatě je to kolem těch sedmdesáti, osmdesáti tisíc.

Cítíte nahoře, že máte svůj život ve vlastních rukách?

Každý pilot v kokpitu by měl cítit, že má situaci ve svých rukou, i to se mi na létání líbí, že ve vzduchu zapomenete na všechny problémy, co máte na zemi a soustředíte se jenom na let, aby bylo všechno v pořádku.

A co se týče bezpečnosti, má takový letoun padák a katapult?

Novější ultralighty, nebo i novější letouny mohou mít záchranný padákový systém, ale jinak si padák do letadla standardně nebereme. Jen třeba, když se létá nějaký speciální úkol - třeba nácvik vývrtek. Co se bezpečnosti týče, je létání rozhodně bezpečnější, než jízda po silnici.

Jaké byly reakce vašeho okolí na to, že budete létat?

Začínala jsem v sedmnácti a moje rodina nejdříve nebyla úplně nadšená, ale pak už si na to zvykli a všichni jsou, myslím, hrdí. nadšení a rádi se svezou. S tátou jsme třeba letěli do Slovinska do Portorože - to je nejkratší cesta k moři. Vzít přátele, rodinu a na den se tam vypravit, to je to super výlet,

Jakou nejdelší trasu máte za sebou?

Nejdelší moje trasa malým letadlem byla na Korsiku, kam jsme letěli přes Chorvatsko. Na to vzpomínám moc ráda. Bylo to asi před čtyřmi lety, ještě s kamarádem a právě s jedním instruktorem z benešovské letecké školy F AIR. Vzali jsme si jen spacáky, stan, batohy a vyrazili jsme na tři dny přes Chorvatsko a Hvar na Korsiku. Vždycky jsme někde přistáli, postavili si stan, šli do restaurace, vykoupali jsme se v moři a letěli jsme dál. Byl to asi jeden z nejlepších zážitků v mém životě.

Jste na létání závislá?

No rozhodně. (smích) V podstatě teď každou korunu co mám, dám na nějakou leteckou hodinu.

Zažila jste někdy paniku?

Paniku a strach asi úplně ne, tu by pilot asi úplně neměl cítit. Spíš odpovědnost.

Co byste si ještě chtěla splnit?

Teď bych si ráda udělala instruktorský výcvik. Chtěla bych učit a předávat znalosti dalším novým žákům.