Ani my nemůžeme vidět smlouvy s výrobci vakcín, vadí europoslankyni Konečné

Vadí ji, že europoslanci nemohou vidět ani smlouvu se společností Pfizer a BioNTech ani se společností Moderna. Očkování vakcínou vyvinutou společnostmi Pfizer a BioNTech už probíhá i v Česku a touto vakcínou byli očkováni i premiér Andrej Babiš či ministr zdravotnictví Jan Blatný. První dodávka vakcíny od společnosti dorazila do Česka v úterý.

„Dnes jsme měli možnost mluvit na výboru ENVI znovu se zástupci Evropské komise o hromadných nákupech vakcín. S vystoupením zástupkyně příslušného odboru Komise paní Galliny nejsem však spokojená vůbec,“ sdělila konečná. CureVac nemá vakcínu ještě ani vyvinutou, natožpak autorizovanou pro trh EU.

„Vidět znění této smlouvy má tak pro mě spíš akademickou hodnotu, vzhledem k tomu, že každá smlouva na nákup je trošku jiná. Pro nás jako poslance a pro veřejnost je teď nezbytné vidět především smlouvu se společností Pfizer/BioNTech a také se společností Moderna, protože to jsou ty vakcíny, které dnes lidé dostávají,“ uvedla Konečná.

Bez znalosti a transparentnosti těchto smluv nemohou podle ní poslanci uklidnit veřejnost a zvýšit tak zájem o tyto vakcíny. „K dispozici budou smlouvy jen od společností, které se zveřejněním pro poslance explicitně souhlasily, a to tyto dvě nejsou,“ tvrdí komunistická europoslankyně.

To, že se europoslanci v úterý zajímali o smlouvy s výrobci vakcín, iDNES.cz potvrdil europoslanec Stanislav Polčák z hnutí STAN. „Otázka transparentnosti se prolínala řadou příspěvků. Bylo to v řadě vystoupení poslanců. Paní ředitelka z DG Sante (generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin - pozn. redakce) to řekla tak, že je to k dispozici k nahlédnutí v Bruselu, tyto smluvní dokumenty,“ řekl iDNES.cz Polčák.

Nevnímal to ale tak, že by byla k dispozici pouze jedna jediná smlouva. Ředitelka generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin podle něj řekla, že se pokusí přístup ke smluvním dokumentům zajistit i u dalších, již realizovaných smluvních ujednání. „Musí k tomu mít ale souhlas druhé strany, protože to je smluvní kontrakt, který podléhá ochraně duševního vlastnictví,“ uvedl Polčák.

Tlak na zpřístupnění smluv s výrobci vakcín byl podle něj od řady europoslanců. „Já jsem se k tomu také připojil, protože se jedná o veřejné prostředky daňových poplatníků. Na druhou stranu jsme si vědomi, že duševní vlastnictví je nutné respektovat a že je hodné ochrany,“ řekl iDNES.cz Polčák. Na jednání byl podle něj z českých europoslanců také místopředseda ODS Alexandr Vondra. Ten byl zaneprázdněn, když se iDNES.cz pokoušel získat jeho vyjádření.

Z jediné přístupné smlouvy s CureVac si mohou podle Konečné dělat europoslanci výpisky pouze tužkou a o tom co vyčtou, nemohou s nikým mluvit a už vůbec ne s médii. „Takže nulová veřejná kontrola smluv pokračuje dál. Nicméně i přesto všechno, jsem na smlouvu zvědavá a plánuji příští týden cestovat do Bruselu, doufám, že mi bude dána možnost ji vidět,“ uvedla Konečná. To, že si zájemci z řad europoslanců budou moci dělat pouze výpisky tužkou a nebudou moci o smlouvě s nikým mluvit, ani s novináři, potvrdil i Polčák.