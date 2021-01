Snazší skladování, určená jen pro dospělé. Jak se liší Moderna od Pfizeru

20:00

Již v pondělí by do Česka mohly dorazit první dávky druhé schválené vakcíny proti nemoci covid-19. Jde o látku, kterou vyvinula americká firma Moderna. Oproti první schválené látce, vakcíně firem Pfizer a BioNTech, je její skladování méně náročné, kvůli vyššímu počtu dávek v ampulce by ale mohl nastat problém s organizací.