KOMENTÁŘ: Proč se vraždíme? V každé domácnosti tiká časovaná bomba

Muž sekerou zaútočil na matku a sestru. Sourozenci se škorpili o majetek, až sestra bratra napadla nožem; muž zranění podlehl. Chtěla se s ním rozvést, on to neunesl a zabil ji. Nechtěla, aby dítě skončilo ve střídavé péči, tak s ním raději vyskočila z okna. Nestála o něj – on zabil ji i její matku. Vyhrožovala otci, že své děti už nikdy neuvidí: pokusil se je zabít.