KOMENTÁŘ: Ve skleníku s pancéřovými skly. Německo vojáky USA potřebuje

Po druhé světové válce bylo v Německu 300 tisíc amerických vojáků. Dnes je jich 36 tisíc a americký prezident Donald Trump chce jejich počet snížit na 24 tisíc. Němečtí politici se urazili. Typická byla reakce premiéra Bavorska Markuse Södera, který mluvil o „poškození německo-amerických vztahů“. Podobně úkorně, až trucovitě to vzala i­ německá média a většina veřejnosti. Der Spiegel v odsunu vidí pomstu bývalého amerického velvyslance Grenella, trest za to, že Německo dost nezbrojí a kancléřka Angela Merkelová nechtěla přijet na summit G7 do Washingtonu.