Protest slovenských autodopravců zablokoval dálnici D2. Požadují snížení daní

Dopravci chtějí protestem docílit mimo jiné snížení spotřební daně z pohonných hmot. Pokud slovenská vláda nepozve dopravce během středy k jednacímu stolu, plánují dopravci zablokovat hlavní hraniční přechody do Polska i Maďarska. V úterý večer to na hranicích řekl předseda Unie autodopravců Stanislav Skala.

Vozidla jedoucí z Česka na Slovensko musejí podle Valy sjíždět na odstavné parkoviště s ohledem na pandemii koronaviru a zavedená opatření. Autodopravci zhruba desítkou vozů zablokovali pro kamiony výjezd na dálnici z tohoto parkoviště, zpět se tedy na D2 dostanou jen osobní auta.

Parkoviště už je zaplněné, a proto na něj nemohou vjet další kamiony, které zůstávají na dálnici. „Kolona kamionů v pravém pruhu dosahuje až k nám (do ČR). Na místě jsou dopravní hlídky, které spolupracují se slovenskými kolegy. Jsou tam také silničáři, aby místo označili,“ uvedl Vala.

Podle Skaly se ukáže, jak se k situaci postaví slovenská vláda. „Měli jsme nějaké požadavky, na něčem jsme se dohodli. Nevíme, co se na vládě stalo, ale nepřijala to. Trápí nás hlavně mýto, platíme 19 centů a chtěli bychom to snížit na 12 centů na dobu půl roku, abychom nějak pomohli dopravcům. Dále chceme vratku spotřební daně z 1000 litrů 38 eur. Dále chceme snížit silniční daň,“ vyjmenoval Skala.

Pokud vláda nebude chtít s dopravci jednat, blokády se podle něj rozšíří na další přechody. „Jsou to přechody na Oravě, kde je tranzit na celé Polsko, dále Komárno a Šahy,“ dodal Skala.

Policie ČR @PolicieCZ Dopravní policisté aktuálně řeší kolonu nákladních vozidel na dálnici D2 poblíž Slovenska. Ta vznikla z důvodu blokády komunikace slovenskými dopravci v SR. Průjezd osobním vozům je ale umožněn. Řidiči NA, při cestě na Slovensko raději využijte přechod Hodonín/Holíč #policiejmk oblíbit odpovědět

Unie autodopravců Slovenska (UNAS) a její partnerské organizace vyzvaly vládu ke 30procentnímu snížení spotřební daně z pohonných hmot na půl roku, dále žádají stejný krok v případě sazeb mýtného a úlevy na silniční dani. Kabinet premiéra Eduarda Hegera požadavky autodopravců zatím nekomentoval.

Slovensko na rozdíl od Maďarska či Polska nezavedlo opatření, která by vedla například ke zlevnění pohonných hmot. Právě kvůli levnějšímu benzinu či naftě začalo mnoho lidí ze Slovenska už dříve jezdit na čerpací stanice do Polska.