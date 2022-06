Koalice SPOLU bude spolupracovat i v senátních volbách, představí kandidáty

Patří mezi ně dosavadní předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, který obhajuje post v horní komoře parlamentu na Jihlavsku. Jeho volební výsledek v záříjových senátních volbách bude klíčový i kvůli tomu, že Vystrčil je jednou ze zvažovaných osobností koalice Spolu i pro volbu prezidenta v příštím roce.

Na tiskové konferenci budou osobně přítomni i další kandidáti Spolu do Senátu – dosavadní předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra, který obhajuje křeslo v Ostravě, první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin, jenž hájí post na Jičínsku a místopředsedkyně lidovců a šéfka senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí Šárka Jelínková. S podporou celé koalice Spolu bude obhajovat senátní křeslo na Kroměřížsku.

Dalšími kandidáty koalice SPOLU, které navrhla ODS, budou dosavadní senátor Jiří Oberfalzer (volební obvod Beroun), v obvodu Frýdek-Místek náměstek moravskoslezského hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny, na Praze 11 radní hlavního města Hana Kordová Marvanová a v Brně herec Tomáš Töpfer, který už dříve také byl senátorem.

Na Táboru je kandidátem koalice Spolu ředitel jihočeské záchranné služby Marek Slabý, na Plzeňsku starosta Přeštic Karel Naxera, v Praze 6 dosavadní první místopředseda Senátu Jiří Růžička, jehož stejně jako Naxeru vybrala TOP 09.

V senátním volebním obvodu Blansko bude s podporou koalice Spolu obhajovat mandát dosavadní senátorka za KDU-ČSL Jaromíra Vítková a v obvodu Nový Jičín se do horní komory parlamentu zkusí probojovat starostka Mořkova Ivana Váňová a v obvodu Bruntál spolumajitelka rodinné zemědělské firmy a členka krnovského zastupitelstva Pavla Löwenthalová.

Mnohé strany či uskupení kandidáta zatím nenominovaly. Čas na to mají do 19. července. Senátní volby v 27 obvodech spolu s volbami do zastupitelstev obcí budou 23. a 24. září, o týden později je druhé kole senátních voleb.