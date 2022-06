Pekarová chce prodat pivovar Budvar. Vždyť má zisky, odmítl ministr Nekula

K prodeji státního majetku, který není podstatný pro vykonávání jeho hlavních funkcí, vyzvalo v úterý předsednictvo strany. „Jakkoliv odstranění strukturálního deficitu vyžaduje trvalá opatření, měly by být vážně posouzeny i kroky typu prodeje majetku státu, který není podstatný pro vykonávání jeho hlavních funkcí,“ uvádí TOP 09 v usnesení.

Podle šéfky strany stát rozhodně nemá ani provozovat hotel, ani vařit pivo. „Není k tomu jediný racionální důvod,“ sdělila Pekarová Adamová deníku.

Straně podle ní nejde o to privatizovat klíčovou infrastrukturu. „Zároveň od nás neuslyšíte slova o národním pivovaru jako rodinném stříbru. Jednoduše proto, že jde o naprostý nesmysl, a stejně jako nemáme mít národní lihovar nebo masokombinát, nevidíme důvod, proč by zrovna pivovar měl byt výjimkou,“ řekla dále Pekarová Adamová.

Zdeněk Nekula @ZNekula Stranickou “sestřenici” @market_a mám rád a chápu, že to nemá v @TOP09cz nyní jednoduché. Jednoznačně ale říkám, že Budějovický BUDVAR PRODÁVAT NEBUDEME. Loni tržby podniku překonaly poprvé 3 mld. Kč, zisk dosáhl 305 mil. Kč. Prodat Budvar je jako by Saúdové prodali ropná pole. oblíbit odpovědět

Případný prodej pivovaru Budějovický Budvar by krátkodobě státní rozpočet nezachránil a dlouhodobě by ČR přišla o jeden ze symbolů českého pivovarnictví. V reakci na výroky šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové to řekl ředitel pivovaru Petr Dvořák. Prodej by podle něj přinesl desítky miliard korun. Budvar je zahrnutý mezi strategické státní podniky, dodal Dvořák. Prodej by vyžadoval i změnu zákona.

„Tyhle komentáře se objevují v pravidelných či nepravidelných rytmech, ale pokud vím a byl jsem ujišťován, žádná seriózní práce tímto stylem se zatím nikdy nerozvíjela,“ řekl Dvořák. Dodal, že ho o tom ujišťovali zástupci minulé i současné vlády. Návrh odmítá i ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Připomněl, že pivovar měl loni zisk 305 mil. Kč.

Měl by stát prodat pivovar Budvar? celkem hlasů: 399 Ano 15 %(59 hlasů) Ne 83 %(332 hlasů) Nezáleží mi na tom 2 %(8 hlasů)

Ministr financí Zbyněk Stanjura Právu řekl, že efektivní nakládání se státním majetkem je jednou z jeho klíčových priorit, ale primárně mu jde o to, aby stát svým nepotřebným majetkem nebránil kvalitním rozvojovým projektům obcí a krajů nebo je raději přímo podpořil. „Až se pro něco rozhodneme, tak to oznámíme,“ sdělil premiér Petr Fiala na dotaz, zdali se vláda chystá prodat některé státní podniky.

Stát drží majoritní podíly či zcela ovládá desítky podniků. Budvar patří vedle ČEZ, Českých drah, České pošty či Lesů ČR mezi nejvýznamnější. Z nemovitostí patří státu například hotel Thermal v Karlových Varech. O jeho prodeji, stejně jako o prodeji Budvaru, se v minulosti opakovaně uvažovalo.