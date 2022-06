STALO SE DNES: Zemřel Dalimil Klapka. Poslanci schvalují příspěvek na dítě

Ve věku 89 let zemřel herec a dabér Dalimil Klapka. Daboval Inspektora Colomba nebo dědu Simpsona. Zprávu o úmrtí potvrdil Klapkův syn Jan. Umělec měl rakovinu.

Podle papeže Františka není válka na Ukrajině černobílá a mělo by se na ni nahlížet komplexně. Hlava katolické církve v rozhovoru s jezuitskými novináři spekuluje, že válka mohla být i nějakým způsobem vyprovokována, či se jí dalo zabránit. Kritizoval rovněž zvýšený prodej zbraní a ocenil statečnost Ukrajinců.

Čerpací stanice Prim u Olympia centra v Mladé Boleslavi nabízela litr Naturalu 95 za 32,50 korun. Jednalo se o chybu softwaru, než byl ale omyl napravený, vytvořily se u benzinky dlouhé fronty ve vidině levného benzínu. Současná průměrná cena naturalu je totiž 47,43.

Ve Sněmovně projednávají příspěvek 5 tisíc korun na dítě do 18 let rodinám s ročním příjmem do milionu korun hrubého. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka odmítl návrh ANO, aby příspěvek dostávaly nezaopatřené děti do 26 let každý měsíc až do konce roku. Stát by to podle něj 64,5 miliard korun.

Ukrajinské útoky na Doněckou oblast si podle ruskojazyčné BBC v pondělí vyžádaly přes tři desítky raněných a pět mrtvých. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že „bitva o Donbas se zapíše do vojenských dějin, jako nejbrutálnější v Evropě“.