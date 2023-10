Změna klimatu rodí revoluce. Václav Cílek o tom, jak počasí mění dějiny

Jsou české země z hlediska klimatu něčím specifické?

Pozice České republiky je velice zvláštní: My jsme klimaticky most mezi severem a jihem, což znamená, že schytáme větrné bouře ze severního oceánu, ale jižní Morava a někdy i celá republika schytává vlny veder z oblasti Středozemního moře, z mediteránu. A v zimě jsme na rozhraní mezi východem a západem, tedy mezi kontinentalitou z východu, což je ta sibiřská tlaková výše, odkud vane suchý a studený vítr, zatímco od západu teplejší a vlhký. To znamená, že scénáře pro Českou republiku na okraji těchto čtyř systémů jsou vždycky trošku nejasné.

Byla dělaná analýza velkých virových událostí a analýza počtu slunečních skvrn, to znamená minim sluneční činnosti. Zhruba ve dvou třetinách souvisí minimum sluneční činnosti s velkou virovou epidemií.