Většina vlád selže. Mladí se do deseti let chopí revoluce, soudí Cílek

O klimatické změně se hlasitě mluví půl století, máme za sebou nespočet dohod a summitů. Přitom emise byly loni opět nejvyšší v historii. Co podle vás brzdí řešení?

Myslím, že je to povahou lidí. Politici jen zesilují signály, které dostávají. Řešení problému totiž vyžaduje velké zásahy, například do energetiky, dopravy a podobně. Obyvatelé se chtějí mít čím dál lépe a potřebné kroky vlastně odmítají. Hodnoty jsou stále nastaveny tak, abychom měli větší mzdy a mohli si teď víc užít. V probíhajícím desetiletí míříme k samotné hranici únosnosti tohoto systému, což už se ukázalo například s pandemií. Nyní nejde o to mít se lépe, ale vůbec mít se nějak, rozumně. Vyústí to pravděpodobně v mentalitu nové společnosti. Tyto proměny historicky vždy trvaly mezi deseti až třiceti lety, například mezi pozdním středověkem a renesancí.