„Západ manipuluje počasím.“ Jaké dezinformace se šířily po tornádu na Moravě

Bude to téměř měsíc, co jižní Moravu zasáhlo tornádo, které si nakonec vyžádalo šest obětí. Šlo o historicky nejsilnější evidované tornádo na českém zemí. Po 24. červnu se na sociálních sítích začaly objevovat i dezinformace o tom, co se vlastně stalo. Na sítích se například objevily informace o „umělé manipulaci s počasím ze strany USA“.