Oháněl se duševním zdravím, koupil si nesvéprávnost, říká detektiv o Redlovi

Původem zlínský lobbista a bývalá pravá ruka zločince Radovana Krejčíře Michal Redl je jedním z obviněných v korupční kauze pražského dopravního podniku. Během dřívějšího vyšetřování kauzy Krejčíř bylo ale Redlovo stíhání zastaveno kvůli duševní nemoci, která mu údajně znemožňovala chápat smysl trestního stíhání.

„Osobně jsem s Redlem začal komunikovat v roce 2002. Dělal na mě velice dobrý dojem. Orientoval se v obchodních záležitostech a financích,“ oponuje rozhodnutí soudu Karel Tichý, který s Redlem začal jednat pod falešným jménem a identitou vyšetřovatele BIS kvůli korupci v aféře Technology Leasing. „Působil jako naprosto normální, logicky uvažující člověk. Bál se Krejčíře. Naprosto chápal, co se děje,“ doplňuje.

Tichý dle svých slov po určité době získal Redlovu důvěru a podařilo se mu jej dovést až na vrchní státní zastupitelství, kde měl Redl vypovídat o Krejčířových aktivitách. Před zahájením výpovědi ovšem Redl zcela změnil přístup.

„Jeho (Redlův) Advokát - pan Turek - se objevil po poradě v nějaké významné pražské advokátní kanceláři a všechno nám to shodil,“ popisuje Tichý. „Zakázal mu (Redlovi) s námi komunikovat a místo toho na nás hned na místě podali trestní oznámení,“ říká Tichý. V návaznosti na to bylo s Redlem zahájeno trestní stíhání.

Věděli jsme, že psychiatři připravují pro Redla posudek

V kauze se podařilo odsoudit celou organizovanou skupinu s výjimkou Redla, který měl jako jediný „papíry na hlavu“. Tichý je přesvědčený, že dokumentace o Redlově nesvéprávnosti je čistě otázkou peněz.

„Když máte dobré advokáty se zdroji a kontakty, a máte peníze, tak vaši advokáti osloví významné psychiatry a doktory a ti udělají na zakázku účelový posudek, kde vám z normálního člověka udělají (nesvéprávného), aby se vyhnul stíhání,“ říká Tichý s tím, že jména konkrétních doktorů nemůže uvést.

Důkazy o podobných účelových posudcích pocházejí mimo jiné i z „motáků“ Radovana Krejčíře. „Krejčíř psal motáky a třeba i částky: Doktor – milion korun, neschopnost vazby – čtyři miliony korun,“ líčí Tichý podsvětní praktiky uprchlého zločince.

Kvůli Redlovi jsem šel osobně za Gazdíkem, vzpomíná Tichý

Poté, co byl Tichý nucen od policie kvůli případu Krejčíř odstoupit, stále situaci kolem Redla monitoroval. Když se v médiích objevily informace o kontaktech mezi lobbistou a hnutím STAN, oslovil Tichý jednoho z nejvyšších představitelů hnutí, dnes už bývalého ministra školství Gazdíka.

„Nevydržel jsem to, šel jsem za ním (Gazdíkem) a říkal jsem mu: prosím Vás, vy jste se zbláznili? To nevíte, kdo je Redl? Říkal (Gazdík), že si ho (Redla) nějak matně vybavuje, ale že on nic, že všechno pan (Stanislav) Polčák,“ uvádí bývalý elitní detektiv.

Redl měl ale podle Tichého vztahy s vlivnými politiky ještě před vznikem hnutí STAN. V rozhovoru v pořadu CNN Prima News 360° naznačil, že jde o členy ODS a ČSSD, kteří stále v politice působí. Jména nezmínil.

„Celá ta kauza je pro politiky velice nebezpečná, protože ukazuje, že nemají sebereflexi. Vyloženě mě zarazilo, když jsem oslovil Gazdíka a jeho reakce byla... to vidíte dneska,“ zhodnotil Tichý nakonec.