Gazdík končí jako ministr školství, nechce svými styky rozkolísat vládu

Tiskové prohlášení Petra Gazdíka

Dnes jsem se po zvážení všech okolností rozhodl podat demisi jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy, a to k 30. červnu. Rezignuji rovněž na funkci místopředsedy hnutí STAN. Je to mé rozhodnutí. A to přesto, že se necítím být jakkoliv vinen v probíhající kauze Petra Hlubučka. Nic zlého jsem neprovedl. Informace, které postupně unikají z vyšetřovacího spisu do médií, však stavějí vládu a STAN do nepříznivého světla, čemuž chci zabránit. Rovněž tak nechci rozkolísat stabilitu koalice před nadcházejícím předsednictvím EU. Necítím se vinen ani ve věcné, natož trestně-právní rovině a znovu opakuji, že mé politické kroky ani rozhodování hnutí STAN nikdy neřídily paralelní struktury. Že se mě aktuální kriminální případ netýká, se plně prokáže při projednávání této kauzy u soudu, kde budou všechny její aspekty veřejně projednány. Nechci ale strkat hlavu do písku. Pokud někde cítím vinu, pak možná v přílišné otevřenosti k některým lidem. Ano, stýkat se s Michalem Redlem byla chyba. Nebo naivita, což je u politika také chyba. To je vše, čí se cítím být vinen. Určitě ne účastí na zločinném spolčení. Nic jsem neukradl, nikomu jsem nepřihrál žádný byznys. Jsem si také vědom toho, že ministr školství a mládeže by měl být nezpochybnitelným vzorem. V tuto chvíli na mě ulpívá stín, a přestože já sám vím, jak se věci ve skutečnosti mají a mám svědomí čisté, v politice je důležité i to, jak věci vypadají. Odcházím nerad od načaté práce. Přeji vám všem - ředitelům škol, všem učitelům, vychovatelům - hodně sil v tomto pro školství nelehkém období. Jsem ale přesvědčen, že to zvládnete, a to i s přispěním a pomocí mého nástupce. Děkuji vám všem za skvělou, i když krátkou spolupráci. Těm, kteří mě podpořili a snad i trochu chápou, tímto děkuji.