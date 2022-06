Jak vážná je kauza Hlubuček, vysvětlí v Rozstřelu šéf Přísahy Šlachta

V rozhovoru pro list Expres Šlachta mimo jiné řekl, že se domnívá, že Michal Redl v aktuální kauze dohazoval Petru Gazdíkovi, který v neděli ráno oznámil demisi na funkci ministra školství, ty „správné“ lidi na klíčové posty.

Měli by Starostové odejít z vlády? Co odhalení korupce v pražském dopravním podniku vypovídá o kvalitě práce kriminalistů? A jak je možné, že se detaily z vyšetřovacích spisů běžně dostávají na veřejnost? I k tomu by se měl vyjádřit host moderátora Vladimíra Vokála.

Petra Hlubučka viní policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) z korupce a účasti na organizované skupině.

Hlubuček kvůli kauze korupce v DPP rezignoval na funkci náměstka pražského primátora a člena rady hlavního města a vzdal se členství v dozorčí radě Pražských služeb a dopravního podniku.

Rezignoval rovněž na všechny stranické funkce včetně pozice na kandidátní listině STAN pro podzimní volby do pražského zastupitelstva, kde figuroval na třetím místě.

Policie tvrdí, že skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Podle médií se gang snažil získat podíl například ze zakázky na přestavbu okolí metra Nádraží Holešovice.