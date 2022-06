Kdo pobírá minimální mzdu, je pracující chudoba, kritizoval vládu Středula

Josef Středula v pořadu kritizoval vládu za to, jak se staví k inflaci, minimální mzdě i zvyšování platů ve veřejném sektoru. Šéf odborů vyjádřil své přání vidět ministry, jak by vyžili s minimální mzdou. „Máme jednu z nejnižších mezd vůbec, vládní politici zapomněli říct, že je to třetí nejhorší výsledek. Česká minimální mzda je v situaci, že ten, kdo jí pobírá, je pracující chudoba,“ uvedl v pořadu 360° Středula.

Šéf odborů odkazoval na to, že se v Polsku chystá dvojité zvýšení minimální mzdy. „Zaráží mě, jak se česká vláda nestará. Za posledních 30 let máme nejvyšší inflaci,“ kritizoval vládu Středula.

Ačkoliv se vláda chystá zvýšit platy ve veřejném sektoru, Středula upozornil na to, že jejich zvýšení stejně nebude kopírovat inflaci. „Nejlepší návrh vlády znamená pokles příjmů o 7,5 procenta,“ řekl už v úterý Středula.

O zvýšení platů hovořil v úterý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Odborům vláda nabídla několik možných variant. Jurečka ale přiznal, že ani v jedné z nich nekopíruje navýšení mezd míru inflace. „Za vládu jsme jasně deklarovali, že jsme v letošním roce připraveni udělat úpravu a zvýšit platy zaměstnanců veřejného sektoru. Kloníme se k variantě zvýšení, které nebude kopírovat inflaci,“ řekl Jurečka.

Před výrazným zvyšováním mezd v pořadu 360° varoval viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, podle něhož je jejich zvyšování dvojsečné a vysoká inflace se tím nevyřeší. „Někdo to zaplatit musí, nejsou tu peníze, které se tisknou. Kolik vydáme, tolik budeme muset posbírat, a to třeba na vyšších daních,“ upozornil Rafaj.

Podle Středuly je v Česku v současnosti atmosféra na protesty. Šéf odborů už na konci května varoval před tím, že pokud vláda nezachová kupní sílu zaměstnanců, lidé si přijdou pro chybějící peníze před úřad vlády.

„Lidé jsou rozzlobení. Nelíbí se jim, jak vláda mlčí, neřeší inflaci a vzkazuje, ať nepijeme, nekouříme a stáhneme si teplotu. To je na hranici s pohrdáním,“ řekl Středula.