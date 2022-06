Odboráři budou jednat s Jurečkou o zvýšení platů ve veřejném sektoru

„Pokud lidé přijdou před úřad vlády, tak situace už je vyeskalovaná a nebude vůbec jednoduché cokoli ještě s tím jednáním dělat,“ odvětil Středula po posledním jednání s vládou o platech 25. května na dotaz, co se změní tím, že lidé nespokojení s platy dorazí před Úřad vlády.

Jurečka bude s odboráři jednat i o minimální mzdě. ČMKOS žádá její zvýšení o 2 tisíce korun od července na 18 200 korun.

Podnikatelé skokové přidání odmítají. Poukazují na to, že s nejnižší odměnou rostou i zaručené mzdy. Ty se vyplácejí v osmi výších podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce.

„Chceme pomoci lidem, to vláda určitě chce, vnímáme situaci. Na druhé straně je to otázka dalších dalších výdajů, které jdou na vrub dluhu tohoto státu, které budeme muset jednou všichni zaplatit a a musí mít na to ty firmy. A musíme také vědět, že firmy, když přistoupíme na zvýšení minimální a zaručené mzdy, nebudou následně propouštět lidi. My potřebujeme udržet nízkou nezaměstnanost,“ reagoval dříve na požadavek odborů Jurečka.

Požadavek na zvýšení platů státních zaměstnanců od července považuje za nereálný. „Ministerstva a jednotlivé resortní organizace ty prostředky nemají narozpočtované,“ řekl v pondělí České televizi. Je proto podle něj nutné nejprve schválit novelu státního rozpočtu pro letošní rok.