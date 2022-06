Tripartita se opět zabývá krizí, která dopadá hlavně na ty chudší

Hlavní témata úterního jednání tripartity se týkají především války na Ukrajině a předsednictví v Radě EU. Na programu je však i projednání strategického plánu zemědělské politiky nebo čerpání peněz z fondů Evropské unie. Plánovaný začátek tiskové konference je v poledne.

V úterý bude pokračovat i debata o požadavku na zvýšení platů ve veřejné sféře. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula řekl, že posun neočekává. Ve stávkové pohotovosti na podporu růstu platů jsou vedle úřednických odborů i další svazy.

Josef Stredula @JStredula Zítřejší @tripartita_cz se bude věnovat tématům jako zemědělská politika, dopady války na #UA či zaměstnávání zahraničních pracovníků. Jak bude vláda @P_Fiala řešit 40% růst cen v zemědělské prvovýrobě? Už @mpsvcz přeložilo Zákoník práce do ukrajinštiny? #socialnismir

Premiér Petr Fiala z ODS v květnu uvedl, že dohodu by chtěl mít uzavřenou do konce června. Vláda se kloní k úpravě, která nebude kopírovat inflaci. Podle Středuly by odbory souhlasily s růstem výdělků od července o 15 procent lidem se zmrazeným příjmem a ostatním o 7,6 procenta. Peníze odbory chtějí do tarifů, tedy do základu výdělku.

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával loni veřejný sektor 656 500 lidí. Polovina z nich vydělávala přes 41 921 korun hrubého měsíčně. Průměrný plat ve veřejné sféře činil 44 782 korun.

Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna zvedl základ výdělku neboli tarif o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se pro letošek výdělek zmrazil. Inflace dosáhla v květnu meziročně 16 procent.