Feriho aféra dodala odvahu i dalším obětem, říká expertka na sexuální násilí

Zaskočila vás současná situace i v kontextu toho, že Dominik Feri Konsent také podporoval?

Dominik Feri nás podporoval spíš v začátcích, bavili jsme se kdysi o natočení nějakých spotů, ale pak už na to nebyl čas ani z jedné strany. Politicky k tématům, které se týkají naší agendy, zastával názory, které sdílíme i my, a z toho důvodu je škoda, že takový hlas bude v politice chybět. Byla bych mnohem radši, kdyby se nic z toho, co se mělo stát, nestalo.

Zároveň jsem zprávy o jeho chování neviděla v úterý poprvé. Už mi dřív někdo posílal různé zvěsti, které kolovaly ve fórech na internetu, kde si o tom ženy psaly. Takže to pro mě nebyla zas taková novinka, i když to bylo velmi nepříjemné. Spíš jsem byla dost skeptická a nemyslela jsem si, že by to mohlo mít až takový dopad, kdyby se to veřejně otevřelo.