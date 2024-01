Zlo i blbost jsou nakažlivé. Profesor Kašparů o době psychopatů i hypnóze

Jak se změnila naše duše za posledních padesát let z pohledu psychiatra?

Naše duše se příliš nezměnila už pár tisíc let. Začtete-li se do prastarých knížek, zjistíte, že vlastnosti, jaké měli lidé tenkrát, máme i dnes. Mně se líbí výrok herce Radovana Lukavského: „Pašijové hry jsou něco tak skvostného. Na několika postavách, a není jich tam moc, jsou ilustrovány všechny lidské vlastnosti: strach, napětí, zloba, věrnost, křivda, nepochopení, sobectví…“ To základní v nás je prostě pořád stejné. Neměníme se my, ale situace kolem. A okolnosti a exteriér působí na interiér a my na to nějak reagujeme. Změnila se naše inteligence a změnili jsme se v poznání. A změnilo se i naše tělo. Sloužím v jednom kostele a často si rozbiji hlavu, protože ze sakristie do kostela jsou nízké dveře. Kdysi, když ho stavěli, byli lidé nižší a dobře tudy procházeli. Kdežto já se musím ohýbat.

Psychopati mají v dnešní složité době výhodu. Pomáhá jim jejich absence strachu a morálních zásad.