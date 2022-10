Profesor Kašparů: Chybí nám stud a pokora. Jsme země, kde nic není hanba

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

„Evropu bych přirovnal k lodi, do níž teče. Je to takový Titanic. Tenkrát na palubě hrála muzika, společnost se bavila, tancovalo se, a loď se potápěla. My jsme na tom dnes stejně. Jakmile chvilku není sranda, zábava a adrenalin, už jsme neklidní,“ říká psychiatr, pedagog, spisovatel, soudní znalec v oboru psychiatrie a katolický kněz Jaroslav Maxmilián Kašparů. Muž s největším počtem vysokoškolských titulů v Česku, jenž sám o sobě tvrdí, že je „špatně sjednoceným Evropanem a nepřizpůsobivým občanem“. A tohoto titulu si prý cení nejvíce.