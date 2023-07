Chorobou naší doby je pýcha a falešně vysoké sebevědomí, říká profesor Kašparů

Psychiatrii se věnuje už půl století. Jenže do lidské duše nevidí jen jako lékař, ale i jako duchovní, řeckokatolický kněz. „Když za mnou lidé přijdou do ordinace, jdou se vypovídat. A když přijdou do zpovědnice, jdou se vyzpovídat. Na první pohled se to liší v jediném písmenku ‚z‘, ale je v tom veliký rozdíl,“ usmívá se profesor a muž s největším počtem vysokoškolských titulů v Česku.

Jak jde dohromady kněžství s povoláním lékaře?

Perfektně, jedno obohacuje druhé. Připravuji-li si kázání, z poloviny vycházím z biblických textů a z poloviny z příběhů, co jsem zažil nebo někde přečetl. Lidé mají rádi příběhy. Když mám kázání a vidím, že pozornost uvadá, řeknu: „A nedávno jsem měl v ordinaci tento případ…“ A všichni okamžitě ožijí. A když k biblickému textu nenajdu příběh, okořením to nějakou církevní nebo židovskou anekdotou. Zrovna dnes jsem jednu vyprávěl: „Přijde mladá dívka ke zpovědi a říká faráři: ‚Mám velký hřích, jsem pyšná.‘ A farář se jí ptá: ‚A na co?‘ Ona: ,Jsem krásná!’ Farář se na ni podívá a povídá: ‚To není hřích, to je omyl!‘“ Lidé se zasmějí, a když si nezapamatují nic z kázání, fór si pamatují vždycky. Platí zásada: Lidé si nebudou pamatovat to, co jste jim říkala, ale budou si pamatovat to, jak se s vámi cítili.