Otevírají bary. Zájem bude obrovský, čeká majitel proslulého podniku v Brně

Otevřete v pondělí?

Určitě ano. Musím říct, že to je zábava zase takto na poslední chvíli. Dělali jsme si z toho srandu, že i po více než roce se opatření stále vyhlašují s třídenní rezervou a my se tomu po více než roce stále divíme. Ale nějak se s tím popereme a otvíráme.



Co vše je potřeba před otevřením zařídit?

Hlavně to, aby měl kdo pracovat na směně. Máme napsaný rozpis na celý měsíc, teď se to musí celé překopat, což není vůbec jednoduché. Samozřejmě se musí objednat zboží. A pak řešíme takové srandy jako třeba to, že v Baru, který neexistuje, probíhá rekonstrukce venkovní fasády. V pondělí měli dělníci něco dělat s okny. Takže se musí měnit celé stavební práce, protože s otevřením se prostě nepočítalo. No a samozřejmě uklidit, připravit vnitřní prostory.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Když mluvíte o zaměstnancích, museli jste propouštět?

Nepropouštěli jsme, naopak máme větší personální potřebu než dříve. Řekli jsme si totiž, že jestli máme být letos otevření jenom dva měsíce v létě, tak si to pořádně užijeme a domluvili jsme se s brněnským koupalištěm Riviéra na provozování občerstvení. A to je šedesát dalších lidí.

Do toho jsme v těch podnicích, kde to šlo, rozšiřovali zahrádku. Třeba náš Super Panda Circus si vytvořil takové venkovní atrium. Takže rozšiřujeme po všech stránkách. Před covidem nás bylo 150, teď nás bude 200, do července i 250. Snažíme se využít léto na maximum, protože, upřímně řečeno, máme trochu strach z toho, co přijde zase na podzim.

Jak jste posledního tři čtvrtě roku zvládali ekonomicky? Vím, že jste třeba rozváželi, jak tohle pomohlo?

My jsme dělali hrozně moc věcí. Prodávali jsme spoustu přes náš e-shop, zvlášť přes Vánoce jsme na něm udělali docela pěkná čísla. Udělali jsme drinky v plechovkách, které prodáváme, to nám dost pomohlo. Všechny podniky samozřejmě rozvážely, měly okénka. Dělali jsme, co se dalo. Po ekonomické stránce jsme měli velké štěstí v tom, že jsme nikoho nepropouštěli. To jsme věděli od začátku, že neuděláme, protože tým se skládal dohromady tak dlouho, že by byla naše sebevražda je nechat jít. U nás to skutečně není o tom, že naberete člověka a hned může stát za barem. Na to se čeká třeba dva roky.

Tím, že jsme nikoho nepropouštěli, vyšli jsme z toho dobře, co se týče vládních kompenzací, které byly počítané podle zaměstnanců. Něco jsme dostali, něco ještě ne, tam je problém ze zpožděním. Ale to nám pomohlo přežít. Bez toho nevím, co bychom dělali. Obrovsky jsme se také zadlužili, ale to z velké části už na jaře loňského roku. Podzim byl zvladatelnější, byli jsme na to lépe nachystaní a byly ty kompenzace pro firmy. Finální účty nemáme, ale víme, že jsme tady, žádný podnik nezavíráme a nikoho jsme nepropustili. To je to nejdůležitější. Teď se jen musíme oklepat a pustit se do práce.

Očekáváte velký zájem?

Stoprocentně. Jsem si úplně jistý tím, že zájem bude obrovský. Po pravdě, už minulý týden nám lidé volali, jestli je nechceme pustit dovnitř a otevřít, když soud řekl, že otevření být můžeme. Říkal jsem ‚hele, tu chvilku to ještě vydržte‘. Je to vidět asi všude kolem, všichni jsou natěšení na společenský život.

A zájem o zahrádky byl? I když tomu počasí moc nepřálo.

Upřímně mě to úplně fascinovalo. Některé naše zahrádky třeba nemohou mít zastřešení, takže když pršelo, člověk by čekal, že tam nikdo nebude. A ono ne, seděli tam lidi. Všichni jsou vyhládlí, cokoliv je dobré. Kdyby bylo hezčí počasí, zájem by byl určitě větší, ale i tak lidi přišli. Byli jsme za to rádi.