Restaurace otevření zaskočilo. Nemají personál, nestihly rekonstrukce

Reakce na možnost v pondělí otevřít se napříč restauracemi různí. Všechny ale spojují dva pocity: radost, ale také frustrace z oznamování změn na poslední chvíli.

Nakolik je pro provozovatele restaurací celá situace problém, záleží třeba na tom, nakolik podnik fungoval poslední týdny v „režimu zahrádka“.

„U nás toho není tolik, protože máme velkou zahrádku, přes sto míst. Takže vnitřek je jen o úklidu, setření prachu, utření stolů. Kuchyň už funguje naplno,“ popisuje třeba František Novotný, ředitel pražské restaurace U Pinkasů.

Ne všude ale mají takové štěstí. Podle původního plánu měly restaurace otevřít až 14. června a k tomu datu se také hospodští připravovali. „Máme rozdělanou rekonstrukci interiéru. Takže na sobotu a neděli zavíráme, abychom stihli vše dodělat a v pondělí mohli otevřít. Malujeme, děláme obklady, doděláváme podlahu a tak dále,“ uvádí třeba Tomáš Adámek z ostravské restaurace Stodola.

„V Baru, který neexistuje, probíhá rekonstrukce venkovní fasády. V pondělí měli dělníci něco dělat s okny. Takže se musí měnit rozpis celých stavebních prací, protože s otevřením se prostě nepočítalo,“ říká zase zakladatel několika brněnských podniků Jan Vlachynský.



Personál odešel jinam

To však není jediný problém, se kterým nyní restaurace bojují. Chybí jim třeba také personál. „Spousta lidí odešla a našla si zaměstnání někde, kde se pořád neotevírá a nezavírá. Mají malé děti a podobně, takže potřebují mít stálý příjem,“ popisuje majitel brněnské restaurace Štatl Pavel Posedník. „Nevíme, kam dřív, což je na jednu stranu dobře, ale nestíháme vše tak, jak bychom měli,“ dodává. A hledat zaměstnance je podle něj nyní těžké – lidé mají strach nechat se v gastronomii zaměstnat.

Přesto provozovatelé restaurací říkají, že na podobné věci si již vlastně zvykli. „Je to vždy komplikace, ale už s tím tak napůl počítáme,“ říká Posedník o změně data rozvolnění.

Zájem očekávají podniky velký. „Lidé jsou odpočatí, natěšení jít na pivo, dívat se na hokej a být s kamarády venku a ne doma,“ myslí si Novotný. Současně ale upozorňuje, že problém zůstane restauracím, které jsou zvyklé spíše na zahraniční klientelu. „My to máme díky bohu rozdělené tak půl na půl,“ dodává.

A svá slova zdůvodňuje i velkým zájmem o návštěvu zahrádek, který restaurace v posledních dnech zaznamenala. „Ve večerních hodinách bylo plno, a to bylo počasí takové, jaké bylo. Obdivuji ty lidi, kteří tam sedí v bundách a drží. Kdyby bylo pěkné počasí, fakt by to praskalo ve švech,“ popisuje.

Metr a půl rozestup, čtyři u stolu

Radost z rozvolnění ovšem restauracím kazí režimová opatření, která budou i nadále platit. Jde třeba o limit maximálně čtyř osob u jednoho stolu, pakliže nejsou ze společné domácnosti, nebo rozestup jednoho a půl metru mezi stoly.

„Pro nás jsou nejziskovější svatby, rodinné oslavy a tak dále. Ty teď moc probíhat nesmí. Bude nám stále chybět hodně peněz, ale lepší než nic,“ uvádí Adámek. Povinné rozestupy podle něj připraví vnitřek restaurace asi o třicet až čtyřicet procent kapacity, na zahrádku se pak vejde jen asi polovina běžného maximálního počtu hostů.

Jak přitom hospodští upozorňují, ke stolům si sedá lidí i po více než čtyřech. A oni s tím nic nezmohou. „Když jim to říkáme, reagují: ‚Fakt, to se nedá?‘ Já nevím, jestli se v tom skutečně nepohybují nebo jestli to zkouší... Stává se to dost často,“ říká Novotný.

Když navíc skupina prohlásí, že je z jedné domácnosti, provozovatel restaurace nemá tvrzení jak ověřit. „Nejsem policajt. Nebudu nikoho vyhazovat, půl roku jsem čekal na to, až budu moct otevřít,“ dodává.

Kromě toho platí povinnost jít do restaurace jen s negativním testem, případně s potvrzením o absolvování očkování proti covidu-19 nebo o prodělání nemoci. To ale mají kontrolovat hygienici a policisté, nikoliv samotné restaurace. Jak v pátek uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová, provinění je hodně. Kontroly by se tak měly zintenzivnit.