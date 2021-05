Provinilců na zahrádkách je podle Svrčinové moc. Pomůže proti nim policie

Na tiskové konferenci po pátečním jednání vlády vyzvala provozovatele zařízení, aby u vstupu viditelně upozorňovali na platná omezení. Sama policie podle mluvčího Ondřeje Moravčíka plošná opatření ohledně kontrol restaurací nechystá.

O spolupráci s policií jednala Svrčinová ve čtvrtek s policejním prezidentem Janem Švejdarem. Policisté budou mít podle ní k dispozici na webu všechny druhy certifikátů, kterými se budou moct lidé prokazovat, a to včetně dokumentů ze zahraničí.

Mluvčí policejního prezidia Moravčík čtvrteční schůzku Švejdara a Svrčinové potvrdil. Podle něj byl na ni policejní prezident informován o tom, že by hygienici rádi zintenzivnili kontroly, a současně byl jimi dotázán, jestli by policie měla na to kapacitu, na což Švejdar uvedl, že ano.

Mluvčí v této souvislosti doplnil, že intenzita kontrol tak bude na hygienicích, a pokud požádají o součinnost, policie bude mít na to kapacitu. „Platí jako doposud, že policie nechystá žádná plošná opatření ohledně kontrol restaurací,“ dodal Moravčík.

Vláda v pátek rozhodla, že restaurace a další stravovací zařízení budou moci od pondělí otevřít vedle dosavadních zahrádek i vnitřní prostory. Hostů bude moci být tolik, kolik je míst k sezení. U stolu budou moci sedět nejvýše čtyři hosté, nutné bude dodržování rozestupů nebo nošení ochrany úst a nosu mimo konzumaci. Nutné budou nadále negativní testy na koronavirus, očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.

K náhlému rychlému rozvolnění vláda podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha přistoupila kvůli tomu, aby respektovala rozsudek Nejvyššího správního soudu. Podle něj by mělo být uvolňování pomalejší a sám by byl spíše pro otevření až od 14. června, jak bylo dříve avizováno, uvedl.