Tři dny na přípravu byly málo, ale jsme zvyklí, říká mluvčí wellness centra

O rozvolnění opatření se provozovatelé wellnes dozvěděli tři dny dopředu, proto pro ně byl víkend ve znamení příprav. „Museli jsme napustit a ohřát bazény, všechny technologie zkontrolovat a nastavit. Také sehnat zaměstnance na směnu. Bylo to pro nás náročné,“ popsala pro Rádio Impuls přípravy na otevření wellness centra mluvčí Infinit Step Michaela Matějovská.

Podle Matějovské už ale management wellness centra vše zvládá díky předchozím zkušenostem s neočekávaným rozvolněním. „Letos jsme počítali s tím, že nám dají vědět alespoň týden dopředu. Ale bohužel to byly zase jenom tři dny. Už jsme zvyklí a vytrénovaní,“ sdělila Matějovská.

Hlavní tým zaměstnanců se jim prý díky kompenzacím udržet podařilo, teď však na poslední chvíli shánějí brigádníky. Stejně jako minulý rok, i letos dochází k rozvolnění po skončení obvyklé sezóny wellness center.

„Naši klienti nás minulý rok podrželi. Letos měli ještě delší pauzu, proto očekáváme pravidelnou návštěvnost i přesto, že bude teplé počasí,“ řekla Matějovská. Podle ní se ale provoz při současných restrikcích nevyplatí. Z nařízení vlády mají povolenou pouze třicetiprocentní naplněnost služeb.



„Je to pro nás ztrátové, ale dohodli jsme se, že to uděláme pro klienty a doufáme, že se vládní restrikce pozmění,“ uvedla Matějovská. Padesátiprocentní kapacita by centru pokryla náklady, sedmdesátiprocentní už by byla výdělečná.



V hradeckém saunovém světě čekali méně lidí

O saunový svět Saunia v obchodním centru Orlice park v Hradci Králové byl dnes dopoledne nečekaný zájem. Obnovit provoz hradecké Saunie za několik málo dní nebyl problém, sdělila Kamila Etrychová ze Saunia Orlice parku.



„Máme tady momentálně deset návštěvníků, takový zájem jsme nečekali. Otevřeli jsme dnes v 09:00 a lidé už byli nedočkaví. Mile nás to překvapilo,“ řekla dopoledne Etrychová.

Kapacita hradecká Saunie, která spadá pod stejnojmennou síť saunových světů, je za běžného provozu 180 lidí. „Můžeme být na 30 procentech, tedy na 59 lidech. Byli jsme připraveni, že přes víkend budeme muset do práce, aby se to všechno stihlo připravit. Nakonec to bylo v pohodě, všechno, co bylo potřeba, se stihlo,“ řekla Etrychová.

Provozy měly čas na přípravu opětovného otevření od pátku, po zmírnění opatření proti šíření koronaviru mohly v pondělí otevřít po několika měsících.

„Saunie v Hradci Králové funguje teprve od loňského února, otevřeli jsme tedy chvíli před začátkem pandemie. Reálně byla od té doby otevřena pár měsíců. Pevně věříme, že letošek bude lepší,“ dodala Etrychová.