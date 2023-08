Ten, který přivedl soudce Fremra. Kdo je zákulisní hráč prof. JUDr. Jan Kysela

Šéf katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy tak i po faux pas s Fremrem v prezidentových službách zůstává. Stejně jako bude i nadále tajemníkem Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, která se v minulosti často stavěla proti Pavlovým předchůdcům Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi. Brzy devětačtyřicetiletého Kyselu do ní svého času přivedl Petr Pithart, působí v ní už 26 let.

Sám by prý nyní ústavním soudcem být nechtěl. Ale do budoucna? „Není to nic, k čemu bych se upínal. Ale současně nechci říct ‚nikdy‘ se třemi vykřičníky,“ řekl Kysela MF DNES.