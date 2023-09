KOMENTÁŘ: Hradní tápání s Petrem Pavlem. Strategie, nebo to jen dělá blbě?

A to je asi to nejhorší, co politika může potkat. S politikem nemusíte v něčem nebo ničem souhlasit, ale je potřeba vědět, o co mu jde. Václav Havel držel přísně proamerický kurz a nenáviděl ODS a Klause. Václav Klaus bombardoval vztah Česka s Evropskou unií a válčil se všemi moderními -ismy. A Miloš Zeman vzhlížel k Číně, udržoval úzký pakt s Babišem a mstil se zrádcům v ČSSD. Všichni to věděli, jedni jim za to nadávali, jiní tleskali.

O co jde Petru Pavlovi, zatím asi tuší málokdo – a z jízdy na motorce nebo běžeckého závodu to nevyčtete. Bohužel ani z jeho kroků v domácí politice. Ve vztahu k zahraničí je to celkem jasné, tam vcelku kopíruje vládní přísně proamerický a trochu eurohujerský kurz. V domácí politice se ale zatím trápí, je chaotický, nekoncepční a nečitelný.