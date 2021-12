Být na místě vlády, neriskoval bych, varuje imunolog Hořejší

Ministr vnitra Vít Rakušan oznámil, že zruší Radu vlády pro zdravotní rizika. Je za vás dobře, že chce vše řídit z Ústředního krizového štábu?To záleží na tom, jaký je ten Ústřední krizový štáb. Jaké odborníky obsahuje, jak to bude celé fungovat, a to nevím.

Členy by měli být zástupci třinácti ministerstev, šéf Správy státních hmotných rezerv, policejní prezident, ředitel hasičů a další...

Mně to připadá strašně těžkopádné a samozřejmě co se bude dělat, je nakonec politické rozhodnutí, ale mělo by to mít jasnou hlavu a někoho, kdo to bude dělat na plný úvazek. Někoho, kdo bude mít úzký tým dobrých odborníků.

Ale to je můj názor a já jim do toho nebudu mluvit. Mně se zdá, že zatím je to daleko větší zmatek, než na který jsme byli zvyklí. Nová vláda začíná, tak se to asi dá omluvit tím, že jsou noví, ale oni měli dva měsíce na to, aby se na to připravili. Vždyť přeci neměli celou dobu co dělat, měli mít něco jako stínovou vládu a všechno mělo být dávno připravené.

Zdá se mi, že se teprve dohadují o tom, co budou dělat a nám hrozí omikron, takže já nevím... Mám z toho tedy opravdu špatný pocit. Slyšel jsem o týmu, kde jsou odborníci, nejmíň dva mí známí. Profesor Konvalinka a docent Hajdúch, to jsou správní lidé, kteří by v něčem takovém měli zasedat. A pak jsem si všiml, že v tom původním, velmi rozlehlém, týmu bylo několik lidí, kteří se v minulosti vyjadřovali, jak bych tak řekl slušně, nemoudře. Nevím, jestli tam nadále jsou.

Mně to připadá všechno hloupé. Tady byl tým, který fungoval, měli ho převzít a udělat úpravy, ale to, že se všechno zbourá a zase se postaví něco úplně nového... To není jenom v tomhle, už jsem si všiml, že se někde objevovalo, že hlavní, čemu se budou věnovat, je, že musí odbabišizovat a vyházet lidi, kteří měli něco společného s předchozí vládou.

To je podle mě špatně, ale oni to dělají pokaždé, když vzniká nová vláda, že vymetou lidi, kteří se už stačili zaběhnout a dají tam nováčky, kteří se budou všechno půl roku učit.



Myslíte si, že když bude jen Ústřední krizový štáb, že budou mít kroky vlády hlavu a patu?

To záleží na tom, jaký to bude krizový štáb, jak bude fungovat. Pokud to bude tak, že se jednou za týden se sejdou ministři, kteří mají dvacet jiných povinností, tak si myslím, že to bude strašně těžkopádné a těžko to může fungovat, ale uvidíme.

Já si myslím, že v takové krizové situaci je potřeba, aby byl krizový manažer jeden člověk, který dostane pravomoci, který se v tom umí zorientovat, je odborník a bude mít tým nanejvýš deseti lidí, ale spíš raději míň. Lidí, kteří jsou opravdu odborníci. A tenhle tým bude mít za vše plnou zodpovědnost.

A když se budou konat dalekosáhlé porady, kde budou sedět tři ministři a od každého pět náměstků, k tomu ještě deset odborníků, z nichž každý bude mít jiný názor, tak to asi těžko může fungovat, ale možná, že jim křivdím a všechno bude fungovat báječně... Uvidíme.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nechce další nouzový stav a nechce omezovat lidi...

(Skáče do řeči) Ano, hlavně neomezovat lidi, vždyť je tady jenom omikron!

...protože by to podle něj byl návrat do komunismu.

(smích) Prosím vás, to je úplně šílený tohleto! Podívejte se, co se děje v jiných zemích. Copak se děje ve Velké Británii, v Německu, Dánsku, kde se zavádí teď, v souvislosti s omikronem, zpřísněná opatření. Přitom jejich čísla jsou mnohem lepší, než která máme u nás.

My máme v přepočtu na milion obyvatel jedny z nejhorších čísel na světě nyní. Sice to klesá, ale za pár dní to pravděpodobně začne stoupat kvůli omikronu, kterého je tady zatím ještě málo.

V téhle situaci říkat něco o tom, že kdyby se zaváděla omezující opatření, tak to bude komunismus nebo diktatura, ať se podívají na jiné demokratické země, které to dělají a nejsou to žádné diktatury! Bohužel tahle vláda asi tím, že je pravicová, klade neomezenou svobodu nade vše.

Třeba budou mít štěstí a možná, že k další vlně, která by zahltila nemocnice, už nedojde, možná to zůstane tak, že tady bude denně umírat jenom padesát lidí a že řeknou ‚Tak to je dobrý, stejně umírají hlavně důchodci, tak to bude takový třetí pilíř důchodového pojištění...‘ To je taky možný.

Na druhou stranu současná vláda, bývalá opozice, kritizovala již původní vládu za to, že nekonala tak, jak by měla. Vědělo se, že bude nastupovat další vlna, což momentálně asi tušíme, že asi taky nastoupí, nemůžeme se dostat do začarovaného kruhu, kdy ti původně kritizovaní budou nyní kritizovat své kritiky?

Samozřejmě, že to tak bude! Pokud to budou takhle špatně řídit a bude to mít špatné následky, což je docela pravděpodobné. Pořád říkám, že se může stát, že je to tady tolik proočkované a promořené, že na rozdíl od jiných zemí už jenom vylítnou počty pozitivit. To neznamená, že je někdo pozitivní a nic mu není, že dojde k velkému nárůstu těžkých případů a hospitalizací, úmrtí a tak dále.

Ale pokud dneska víme, my toho tedy zatím moc o omikronu nevíme, že se snadno infikuje a vyvolává onemocnění u lidí, kteří už to buďto prodělali nebo mají dvě dávky očkování, tak tihle lidé jsou najednou více méně v podobné pozici, jako úplně neočkovaní. Jsou na tom trochu líp, ale ne o moc.

A co se zatím zdá, že opravdu funguje, je, když má člověk takzvanou hybridní imunitu - prodělal to, a ještě má alespoň jednu dávku očkování, a nebo když má tři dávky očkování. Tam to zatím vypadá, že je to dobrá brzda na omikron.

Lidí, kteří jsou takto chráněni, je ale menšina. Většina je taková, že buďto není očkovaná, nebo má jenom dvě dávky očkování, nemůžou se dokonce ani očkovat, protože jim neuplynulo pět měsíců, což je hloupost, protože když před sebou máme omikron, tak by se lhůta měla zkrátit alespoň na tři měsíce. Z těchto důvodů se dá očekávat, že to dopadne špatně.

Už jenom z principu předběžné opatrnosti by se raději mělo soustředit na to, aby se udělaly tři dávky očkování, a to se skoro nedá udělat jinak než povinně, aby se to lidem nařídilo... Možná, že jsou takoví milovníci svobody, že zruší zákaz kouření v hospodách nebo zruší padesátku ve vesnicích, protože když mám silné auto, tak proč bych měl ztrácet svobodu jezdit pomalu.

Ale to už jen říkám takovou parodii... Možná, že se polepší, až uvidí během pár dní, jak to vypadá někde v zahraničí a zařídí se podle toho. Doufám, že jsou to přeci jen trochu rozumní lidé.

Každopádně pan Válek apeluje na rozum, na druhou stranu po Vánocích skončí nouzový stav, vše se neomezeně otevře. Dá se očekávat, že třeba v polovině ledna dojde k nárůstu nakažených i s ohledem na omikron?

Myslím, že se to dá očekávat možná ještě dokonce dřív, ale je jisté, že to vyskočí. Zrovna tak, jako v jiných zemích. Omikron se nám nevyhne, má asi dvoudenní dobu zdvojování nákazy.

Zatímco u delty to bylo asi pět nebo šest dní. Nevyhneme se tomu, rozhodně to tak bude a jediná otázka je, kolik v tom nepochybně velkém počtu nákaz mezitím bude těžkých případů hospitalizací a JIP.

Objevovaly se optimistické zprávy, že to vyvolává lehčí onemocnění, ale začíná se ukazovat, že tomu tak není. Možná o něco mírnější onemocnění, ale ne o moc. Já být na místě lidí, kteří o tom rozhodují, tak bych neriskoval.

Možná, že si říkají, že to dopadne dobře, že to opravdu bude mírnější a vyhneme se šesté vlně, ale... Je to jejich zodpovědnost, tak... Já pořád jenom doufám, že až uvidí, jak to vypadá během tří dní v zahraničí, nebo do konce tohoto týdne, tak si z toho vezmou příklad. Uvidíme.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování