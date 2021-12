Jedná Ústřední krizový štáb pod vedením nového ministra vnitra Rakušana

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ústřední krizový štáb by podle ministra vnitra a šéfa hnutí STAN měl být institucí, která rozhoduje. „Přicházíme na ministerstvo vnitra ve chvíli, kdy covid za námi není, a před námi stojí jako před vládou jeden stěžejní úkol - je to krizové řízení, které v posledních dvou letech vystoupilo ze zákonných parametrů,“ řekl Rakušan při uvedení do úřadu.

Krizový štáb se schází ve chvíli, kdy epidemie covidu v Česku zpomaluje. V neděli laboratoře odhalily 3 740 pozitivních případů. Incidenční číslo, tedy počet nakažených na 100 tisíc obyvatel kleslo na 639. Za poslední týden klesl počet lidí, kteří s covidem skončili v nemocnici, téměř o čtvrtinu na 4 568. Z toho 838 lidí je ve vážném stavu.

Členy Ústředního krizového štábu jsou zástupci 13 ministerstev, šéf Správy státních hmotných rezerv, policejní prezident, ředitel hasičů, náčelník generálního štábu armády, hlavní hygienik, ředitel Státního zdravotního ústavu, vedoucí úřadu vlády, zástupce Asociace krajů i ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Časem chce Rakušan navrhnout, aby se porada covidových ministrů dostala do struktury Ústředního krizového štábu, byla by to podle něj jakási zúžená Bezpečnostní rada státu.