Ženy s dětmi prchají z Ukrajiny. Na hranicích čekají i dlouhé hodiny

Podle Ukrajinců na hranicích čekají především ženy s dětmi. Důvodem je i to, že se muži ve věku od 18 do 60 let už z Ukrajiny nedostanou. V pozdních nočních hodinách totiž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil všeobecnou mobilizaci.

Lidé si skrz sociální sítě radí, kde jsou nejkratší fronty na hraničních přechodech či kudy se dají přejít hranice pěšky. „Na hraničním přechodě Uhryniv stojíme ve frontě od čtvrtečního večera,“ informovala v pátek odpoledne Natalia Chuyová.

Další ženy potvrzují, že se na hranicích tvoří fronty. „Lidi nedodržují fronty a snaží se projít rychle. Není divu. Je zde hodně těhotných žen nebo ženy s malými dětmi,“ uvedla Tetiana Petrushková.

„Na hranici lidé bojují. Každý chce obejít fronty. Podmínky jsou hrozné, je tu mnoho žen s dětmi. Záchody žádné. Zůstali jsme sami s válkou,“ popsala situaci Oksana Nowosadová, která se snaží dostat do Polska.

Někteří však své příbuzné pouze odváží na hranice a poté se opět vrací na Ukrajinu, i tak však popisují dění na hraničních přechodech. „Právě jsem překročila hranice z Polska na Ukrajinu. V Polsku je spousta matek s dětmi a staří lidé. Děti pláčou. Poláci pouští bez očkování či testů a pasů,“ popsala Olena Talymonchuková.

Na hranice svého syna dopravila i Liudmila Lysenková, která žije v Kyjevě. „Můj syn je studentem v Polsku a na překročení hranice čekal téměř 15 hodin,“ řekla pro iDNES.cz s tím, že Rusko na Kyjev zaútočilo bez varování.

Většinou se jedná o ženy a děti

„Začali bombardovat ve čtyři ráno bez varování. Nyní je situace v zemi velmi obtížná. Ruská armáda ničí školky, obchody i letiště,“ podotkla paní Liudmila. Ta zdůraznila, že Ukrajinu opustit nehodlá: „Jsem Ukrajinka a jsem doma. Mým domovem je Ukrajina. Budeme se bránit.“

Že na západ míří hodně lidí potvrdila i Mariana Dujarová z města Užhorod, které leží v těsné blízkosti hranic se Slovenskem. „Většinou se jedná o ženy a děti. Všichni se bojí. Kdo má možnost, tak Ukrajinu opouští, ale většina nechce,“ řekla pro iDNES.cz.

Právě Užhorod nabízí lidem pomoc s jídlem či organizací. „Na nádraží při příjezdu vlaků jsou oznámeny všechny potřebné informace. Zaměstnanci užhorodské městské rady pracují nepřetržitě na přijímacích místech nucených migrantů, jsou tam i lékaři a psychologové,“ uvedlo na Facebooku město Užhorod, které spustilo i koordinační centrum.

Ужгородська міська рада. Офіційна сторінка Усі вимушені переселенці, які наразі приїхали в Ужгород, уже розміщені, отримують 3-разове харчування. Робота з прийому людей чітко організована, на залізничному вокзалі при прибутті потягів оголошується вся необхідна інформація. У пунктах прийому вимушених переселенців цілодобово працюють працівники Ужгородської міської ради, є медики і психологи.



Нагадуємо номери телефонів координаційного центру Ужгородської міської ради (0312)42-80-29, (0312)42-80-30. Працює ЦІЛОДОБОВО.

Ti, kteří se ještě nestihli na hranice vydat nyní shání odvoz. „Sháním odvoz ze Zakarpatské oblasti na hranice nebo dál, pro rodinu s dětmi,“ zní prosba od paní Simony: „Kamarádka by potřebovala pomoc dostat děti z Zapodroží do Česka.“

„Nutně potřebuji převoz z Čerkasy na hranice EU pro ženu s dítětem. Platba v hotovosti,“ shání Julia Kersmanová.

Uprchlíci na slovenském prahu: Brzy budou Rusové bombardovat i Užhorod

Redakce iDNES.cz již ráno upozornila, že na ukrajinské straně přechodu se kolony tvořily již od čtvrtečních ranních hodin a z několikakilometrových řad aut neubývalo ani pozdě večer.

Zatímco posádky vozů čekaly na přechod hodiny, těm, kteří hranici překračovali pěšky, to trvalo jen několik desítek minut. Na Slovensko přicházeli s plnými taškami osobních věcí a na slovenské straně hranice je čekaly taxíky či auta jejich blízkých. Ti pro své rodiny a přátele přišli z blízka i daleka - někteří až z Česka či Německa.

Přes hranice pěšky přecházely zejména matky s dětmi na rukou či v kočárcích. Jedna z nich pro HNonline.sk řekla, že cestuje sama s malou dcerou a přijít pro ně má muž, který pracuje na Slovensku. Na otázku, zda někoho nechala za sebou, odpověděla se slzami v očích - syna.