Bojíme se. Je to jako druhá světová válka, líčí lidé ukrytí v kyjevském metru

„Nevíme, jak dlouho tady dole budeme. Možná jednu noc, možná víc. Kdo ví,“ říká dvaačtyřicetiletá Jekatěrina, zatímco se svou čtyřiašedesátiletou matkou Viktorií sedí na tenké karimatce na tvrdé podlaze stanice Náměstí Lva Tolstého. S sebou do krytu vzala i svou dvanáctiletou čivavu.

„Ve čtvrtek nás v pět ráno probudily exploze. Od té doby jsme pořádně nespaly,“ popsala Jekatěrina Rádiu Svobodná Evropa (RFE), podle kterého jsou všichni v metru přilepení ke svým mobilním telefonům.

Ukrajina je válce už téměř osm let, během nichž ukrajinská armáda bojovala na východně země proti proruským separatistům v Donbasu. Konflikt si vyžádal už na čtrnáct tisíc životů, mnozí obyvatele metropole ho ale podle RFE brali jako něco vzdáleného. Nyní je ale celá Ukrajina ve válce s Ruskem poté, co dal prezident Vladimir Putin ve čtvrtek rozkaz k útoku.

V hlavním městě pak zavládla panika. Lidé se snažili Kyjev opustit v autobusech i autech a na výjezdech z Kyjeva se tvořily kolony. Těm, co zůstali, se pak odpoledne rozsvítila na mobilních telefonech zpráva, ať se jdou ukrýt. Lidé kromě metra zamířili do sklepů či podzemních parkovišť.

„Nikdo v moderním světě nečekal, že budeme utáboření tady dole v metru a schovávat se. Je to jako z knih a fotografií o druhé světové válce,“ uvedla šestatřicetiletá programátorka Emilia, která seděla s osmiletou dcerou ve stanici pod náměstím Majdan, kde lidé v roce 2014 masivně demonstrovali za sesazení proruského prezidenta Viktora Janukovyče.

Ve stanicích jsou hlavně ženy s dětmi, náctiletí a staří lidé, neboť Ukrajina ve čtvrtek vyhlásila všeobecnou mobilizaci pro muže ve věku od osmnácti do šedesáti let. V pátek ráno pak ukrajinští úředníci uvedli, že ruší veškeré omezení a armádě se může přihlásit kdokoliv bez ohledu na věk.

„Jaký smysl má tento nesmysl?“ říká o konfliktu Emilia. „Ale mohlo by být hůř, zatím je tu teplo, světlo a bezpečí,“ popsala RFE.

Co myslíte? Máme samozřejmě strach

Jeden z poradců ukrajinské vlády uvedl, že očekává, že se Rusko během pátku pokusí proniknout do Kyjeva. Podle agentury AP ruské invazní síly postoupily až na předměstí ukrajinské metropole. Městem ráno zněl opět letecký poplach a obyvatelé byli opět vyzváni, aby se odebrali do krytů.

Ukrajinské ministerstvo obrany ráno varovalo obyvatele Kyjeva před přítomností ruských sabotérů v Oboloni, což je jedno ze sídlišť v severní části metropole. Ministerstvo Kyjevany požádalo, aby si připravili zápalné lahve a nepřítele pomohli zneškodnit.

„Co myslíte? Samozřejmě, že mám strach,“ popsal v metru postarší prodejce kebabu Mansur, jenž pochází z Uzbekistánu. Nahoře na Majdanu pak třiašedesátiletý David, strojní inženýr v důchodu původem z Gruzie, RFE řekl, že v posledních dnech zažívá déjà vu.

„Už jsem to prožil. Viděl jsem to na vlastní oči. Jsem z Gori, v roce 2008 Rusové útočili i tam. To, co dělají Rusové nyní, je nelogické,“ řekl David, který studoval v Moskvě, ale po válce v Gruzii se přestěhoval do Kyjeva. „Není v tom žádná logika, jaký to má smysl. Tady na Ukrajině žijí Rusové. Žijí tam v Rusku Ukrajinci,“ říká.

„Nejvíce bolestivé je pro mě pomyšlení na všechny mladé lidi, kteří v tomto konfliktu budou trpět či zemřou. Myslím na Ukrajince i Rusy,“ uzavírá.