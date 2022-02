Ukrajinci překvapivě cestují velmi nalehko, říká Vondráček z evakuačního vlaku

Vlak do polského města Přemyšl, které se nachází asi 12 kilometrů od hranic s Ukrajinou, vyslaly České dráhy v pátek večer. Do cíle dorazil v sobotu zhruba ve dvě ráno.

„Původně plánovaný odjezd prvního vlaku v 8 hodin bude v koordinaci s polskými orgány operativně upraven tak, aby ho mohlo použít co nejvíce uprchlíků, kteří v noci a ráno přijeli z Ukrajiny a nyní prochází celní a pasovou kontrolou na vstupu do EU,“ uvedl v sobotu ráno mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Aktuálně se předpokládá jeho odjezd kolem 9. hodiny. Vlak by měl dorazit do Bohumína po 15. hodině, kde jízdu ukončí a Ukrajinci mohou cestovat dalšími spoji po celém Česku. České dráhy jim už dříve umožnily cestovat v jejich vlacích zdarma jen po předložení pasu.

Kapacita evakuačního vlaku je přibližně 700 míst k sezení. ČD na místo dopravily i zdravotníky Červeného kříže, několik stovek litrů balené vody a 700 dek pro uprchlíky

Redakce iDNES.cz se spojila s ředitel obchodu a dopravy ČD Petrem Vondráčkem, který je ve vyslaném humanitárním vlaku. „Ukrajinci překvapivě cestují velmi nalehko, bez nějakých větších zavazadel. Jedná se o uprchlíky z okolí, protože od Kyjeva se sem vůbec nedostali. Jsou uvázlí někde po trase,“ popsal pro iDNES.cz situaci.

Zpoždění z Ukrajiny asi 8 hodin

Situace je podle jeho slov taková, že směrem ke státní hranici putuje spousta Ukrajinců. „Nicméně státní hraniční přechod, třeba tady, je v obou směrech zablokovaný a vlak sem přijel po dlouhé době jeden asi před půl hodinou,“ popsal situaci.

Vlak, který z Ukrajiny dorazil, měl podle jeho slov obrovské zpoždění, a to zhruba osm hodin. „Navíc strhl trolej, takže dlouho teď nic zase nepřijede,“ doplnil Vondráček. Podle vyjádření ČD je poškozené trakčního vedení mezi Ukrajinou a městem Přemyšl.

Ten také pochválil, že Přemyšl má všechno dobře zorganizované. „Mají tady zajištěné ubytování, je tady nemocnice i škola. Působí tu řada dobrovolníků, kteří je (uprchlíky, pozn. red.) vozí do Krakova nebo Varšavy nebo dále na západ,“ popsal dále situaci zástupce Českých drah.

„Opravdu proti očekávání příliv lidí z Ukrajiny zpomalil. Díky tomu, že to sem neproudí, jak se očekávalo, tak tu jednu soupravu necháme a druhá odjede do Česka,“ uvedl Vondráček.

Lepší dříve než později

Podle jeho slov na žádost polského partnera ČD vlak odveze také uprchlíky ve směru do Krakova a Katovic. „Pořád tady běží staniční hlášení o možnosti odjezdu do České republiky. Za celou dobu, co tady jsme, všechny příchozí, co se objevují u informačního centra či na stanici, oslovujeme a hledáme ty, kteří chtějí pokračovat do Česka,“ řekl s tím, že ještě přesné číslo, kolik lidí cestu využije, v hovoru okolo půl osmé ráno nechtěl říci.

„Ještě to není uzavřené,“ řekl Vondráček. Ten také zdůraznil, že v případě dalšího přílivu uprchlíků na polské hranice jsou České dráhy opět ochotné vyslat další vlaky: „Lepší dříve než později.“

Ukrajinci mohou po předložení pasu v Česku cestovat vlaky Českých drah zdarma.

„Opatření má umožnit rychlý a bezproblémový přesun ukrajinských občanů především do stanice Bohumín, ze které je možné pokračovat přes Polsko na Ukrajinu,“ řekl při zavedení opatření mluvčí Petr Šťáhlavský.