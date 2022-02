Na hranicích Maďarska se tvoří kolony, Polsko již přijalo 30 tisíc Ukrajinců

„Maďarsko zřídí humanitární koridor pro občany třetích zemí utíkající z Ukrajiny. Občany těchto států pustíme na své území bez víz a dopravíme je na nejbližší letiště od hranice s Ukrajinou, kterým je to v Debrecíně,? uvedl v pátek na Facebooku maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

Dodal, že Budapešť tak reaguje na žádosti zemí, jako je Izrael, Írán, Indie nebo Mongolsko. Na žádost Kyjeva pak maďarští celníci na hranicích urychlí odbavování dodávek humanitární pomoci.

Podle portálu Hungary Today jsou mezi lidmi přicházejícími z Ukrajiny hlavně příslušníci tamní maďarské menšiny, která čítá asi 150 tisíc lidí. Vláda premiéra Viktora Orbána očekává, že do Maďarska může ze sousední země přijít až 600 tisíc lidí.

Do půlnoci se přes hranici s Maďarskem snažili dostat i muži, kteří se chtěli vyhnout odvodu do armády. Ukrajina v souvislosti s útokem z Ruska vyhlásila všeobecnou mobilizaci, zemi nesmějí opustit muži ve věku od 18 do 60 let. Ostatní věkové kategorie se mohou hlásit dobrovolně.

Rumunský ministr vnitra Lucian Bode v pátek informoval, že za čtvrtek přes šestici hraničních přechodů do jeho země přešlo 10 624 lidí z Ukrajiny, 3 660 z nich pak pokračovalo do Bulharska a Maďarska.

Ti, kteří v Rumunsku nepožádají o politický azyl, v zemi mohou legálně zůstat 90 dnů. Vláda pro lidi prchající kvůli ruské invazi na Ukrajinu zrušila karanténní opatření v souvislosti s covidem-19 a připravila mobilní zdravotnické týmy, které jim v případě potřeby poskytnou pomoc.

Slovensko pro utečence chystá nemocnice

Slovensko v pátek uvedlo, že na hranice s Ukrajinou poslalo 500 vojáků, kteří tam mají pomoci policistům. Podle ministra vnitra Romana Mikulce na slovenské straně hraničních přechodů nápor lidí není a Ukrajinci po přechodu hranic o pomoc slovenské úřady nežádají.

„Hraniční přechody nečelí extrémnímu náporu. Lidé přicházejí v malých skupinách. Ti lidé, kteří přicházejí z Ukrajiny, nežádají o nic. Většinou mají příbuzné na Slovensku nebo v jiných zemích,“ řekl Mikulec novinářům.

Ministr obrany Jaroslav Naď uvedl, že vojáci budou pomáhat policistům a vykonávat běžné úlohy na hranici s Ukrajinou, která je vnější hranicí EU. Při jejím přechodu či přejezdu se tak cestující musí podrobit kontrole cestovních dokladů.

Slovenské ministerstvo vnitra informovalo, že na hlavním přechodu Vyšné Nemecké/Užhorod ukrajinská strana vpouští k odbavení jen děti, ženy a starší občany. Na dalším přechodu Ubľa/Malyj Berezny se lidé zdrží až šest hodin, podle Slovenska to souvisí s kontrolami ukrajinské strany.

Slovenská vláda rovněž vyčlenila milion eur na humanitární pomoc Ukrajině, a to ve formě příspěvků pro mezinárodní organizace a slovenské instituce nebo nevládní organizace. Už dříve Bratislava poskytla Kyjevu například zdravotnický materiál a dva odminovací systémy.

Dalších 13 milionů eur (325 milionů korun) dá Slovensko na opatření v souvislosti s případnou migrační vlnou z Ukrajiny. Kabinet premiéra Eduarda Hegera také schválil úpravu azylové legislativy a možnost částečného blokování takzvaného škodlivého obsahu na internetu, jako jsou například dezinformace, či jiných hybridních hrozeb.

Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský řekl, že zdravotnická zařízení na východním Slovensku se připravila na pomoc migrantům, kteří by potřebovali zdravotní péči. Pro potřeby armády či NATO je ve slovenských nemocnicích vyhrazeno 5 380 z 31 tisíc lůžek.

Polsko přijme každého, kdo utíká před válkou

Polsko v pátek uvedlo, že ve čtvrtek na jeho území dorazilo z Ukrajiny asi 29 tisíc lidí. V první den ruského útoku proti Ukrajině tisíce lidí, hlavně žen a dětí, dorazily do města Přemyšl na jihovýchodě Polska. Zaplnili místní nádraží, kde pro ně úřady připravily lehátka, jídlo a pití i lékařskou péči.

Přibližně polovina z Ukrajinců, kteří přišli do Polska, podle polského ministra pověřeného koordinací tajných služeb Stanislaw Žaryna prohlásila, že utíkají před válkou.

„Jde o lidi, na které musí být nahlíženo jako na válečné uprchlíky, Polsko je přijme podle obvyklých postupů,“ řekl. Varšava se podle něj připravuje na větší příliv lidí prchajících před ozbrojeným konfliktem.

„Polsko přijme každého, kdo utíká před válkou. Každý, kdo chce v Polsku získat pomoc, ji na polském území získá. I lidé bez cestovního pasu,“ řekl dnes šéf kanceláře premiéra Mateusze Morawieckého Michal Dworczyk.

„V 90 procentech na nádraží přijíždějí ženy s dětmi, je tady i trochu starších a postižených lidí,“ řekl o situaci v Přemyšli starosta města Wojciech Bakun. „Spojuje je to, že utíkají před válkou,“ dodal. O Přemyšli řekl, že je to první místo, které je pro ně bezpečné.

„Slyšela jsem výbuchy vedle domu, kde bydlím,“ řekla agentuře AFP 36letá Olha z Kyjeva, která našla útočiště v Přemyšli. „Rychle jsem si sbalila kufry,“ dodala. Chtěla by se dostat za svým přítelem do Švýcarska. Internetovému portálu bulvárního deníku Fakt většina oslovených lidí řekla, že chce jet z Přemyšli dál do Polska a že mají kde zůstat. Mířili k příbuzným, známým, někteří si v Polsku objednali ubytování.

Mladí muži míří z Polska na Ukrajinu

V pátek v Přemyšli očekávají další vlaky z Ukrajiny, do města se Ukrajinci sjíždějí také auty od hraničního přechodu v Medyce. K této obci se z polského vnitrozemí také vydaly tisíce lidí, aby od hranice odvezly své příbuzné nebo známé z Ukrajiny. Naopak směrem na Ukrajinu míří mladí muži, aby chránili své rodiny ve vlasti nebo se zapojili do obrany země.

Ukrajina vyhlásila všeobecnou mobilizaci. „Jsem v Polsku legálně a pracuji, ale vracím se. Budu zemi bránit,“ řekl podle serveru Onet muž, který se představil jako Dima a který na hranici přijel s kamarády z práce. V Polsku žije silná ukrajinská komunita, jde až o 1,5 milionu lidí.

Mluvčí regionálního oddělení pohraniční stráže Piotr Zakielarz řekl, že provoz na hranicích usnadnilo rozhodnutí polské vlády upustit od kontroly, zda jsou příchozí z Ukrajiny očkovaní proti covidu-19, také není nutné nařizovat jim karanténu. Ministr zdravotnictví Adam Niedzielski dnes oznámil, že se mohou nechat naočkovat v Polsku.

Polsko na hraničních přechodech s Ukrajinou zřídilo devět přijímacích center, kde se uprchlíci mohou najíst, napít a odpočinout si. Získat tam mohou také informace o podmínkách pobytu v Polsku.