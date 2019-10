Vyznamenání budou bez Kalouska, Fialy nebo Pirátů. Chybět bude i Petříček

Oproti létům minulým by naopak měli být ve Vladislavském sále zastoupeni snad všichni rektoři. „Pokud budou pozváni všichni, což vypadá, že budou, tak půjdu,“ řekl iDnes.cz rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Na to, že na Hrad nebyl pozván, upozornil v úterý poslanec TOP 09 Dominik Feri. „Nenašel někdo moji pozvánku na Hrad na 28. října? Podívejte se prosím do kapes,“ poukázal s nadhledem na svém twitterovém účtu na to, že nedostal pozvánku na Pražský hrad na oslavy 28. října.

V poslaneckém klubu však není zdaleka jediný. „Pozvánku nedostal ani předseda klubu Miroslav Kalousek, ostatní jsou pozváni jen na následnou recepci,“ dodala mluvčí strany Lucie Brandtová.

Stejné je to u Starostů. Ani ty na Hrad (zatím) nikdo nepozval. „Pouze dva poslanci dostali pozvánku na recepci – Jana Krutáková a Petr Pávek. U senátorů mám zatím zprávu, že Petr Holeček a Mikuláš Bek ji nedostali vůbec,“ uvedl mluvčí STAN Tomáš Pergl.

Piráty jsou zvaní na recepci, ale bez Bartoše

Na Hrad nejsou pozváni ani zástupci dalších opozičních stran. Z ODS nebyl pozván předseda Petr Fiala nebo Marek Benda. Stejně na oficiální státní oslavy nikdo nepozval ani Piráty. „Část našeho klubu byla pozvána na následnou recepci,“ uvedla mluvčí strany Karolína Sadílková. Podle ní mezi pozvanými není třeba předseda Ivan Bartoš nebo předseda klubu Jakub Michálek.

Na Hrad ovšem nepůjde třeba také šéfžalobce Pavel Zeman, který nebyl pozvaný loni a podle všeho nebude ani letos. Jsou to zároveň zhruba dva roky, co se nejvyšší státní zástupce odmítl sejít s hlavou státu, protože jeho úřad tehdy zrovna dohlížel na vyšetřování Lesní správy Lány spadající pod prezidentskou kancelář. V kauze policie viní několik lidí a firmu z manipulace zakázky.

Mezi hosty bude tentokrát chybět i podnikatel a lobbista Tomáš Hrdlička. „25. října letím vyvětrat chalupu na Seychelles. Je to bohužel daň za vlastnictví nemovitosti v zahraničí. Takže tentokrát (na rozdíl od minulého října a inaugurace prezidenta) se tento významný den musí obejít bez mojí účasti,“ uvedl v reakci na dotaz iDnes.cz Hrdlička.



Miloši Zemanovi pomáhal v obou prezidentských volbách, loni se stal i oficiálně přiznaným sponzorem jeho kampaně. Hrdlička býval šedou eminencí pražské ODS a stál i u zrodu Věcí veřejných. Dnes má blízko k Okamurově SPD.

Petříček pozvání dostal, ale bude v zahraničí

Na Hradě nebude ani ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Ministr dostal pozvání jak na ceremoniál, tak na recepci. Bohužel se z důvodu zahraniční cesty nebude moci zúčastnit,“ vysvětlila to iDnes.cz mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Mluvčí ČSSD Barbora Gavenda k tomu doplnila, že neví o tom, že by někoho z ČSSD na Hrad nepozvali.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček nechtěl to, kdo byl nebo nebyl pozván, komentovat. „V zásadě nikdy otázky tohoto typu do 28.10. nekomentuji,“ uvedl v reakci na dotaz iDnes.cz. Sám Zeman loni nepozvání všech ústavních činitelů vysvětloval slovy, že nebyli pozváni proto, neboť veřejně pozvání odmítli. „Je to jako v rodině. Když někoho pozvete, a on vám nepřijde, tak už ho podruhé nezvete,“ říkal prezident.